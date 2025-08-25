Германия будет предоставлять Украине 9 млрд евро ежегодно, - министр финансов

В течение ближайших лет Германия ежегодно будет предоставлять Украине 9 млрд евро.

Об этом заявил министр финансов и вице-канцлер Германии Ларс Клингбейль во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс-Украина" .

"Как министр финансов, я подчеркнул, и это также было согласовано Федеральным правительством, что мы обязуемся поддерживать Украину в ближайшие годы, тратя 9 миллиардов евро ежегодно", - сказал Клингбейль.

Он также обсудил с министром финансов Украины Сергеем Марченко продолжение и варианты поддержки Украины.