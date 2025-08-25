ua en ru
Пн, 25 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В Минобороны Германии сообщили дату и место следующего заседания "Рамштайн"

Понедельник 25 августа 2025 21:35
UA EN RU
В Минобороны Германии сообщили дату и место следующего заседания "Рамштайн" Фото: следующий "Рамштайн" состоится 9 сентября в Лондоне (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Следующее заседание контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" состоится 9 сентября в Лондоне.

Как передает РБК-Украина, об этом "Суспільному" сообщил спикер Министерства обороны Германии.

По его словам, заседание проведут в смешанном формате, повестка дня пока не разглашается.

"Из-за консультаций по повестке дня я не могу сейчас комментировать эту тему", - пояснил спикер Минобороны Германии.

"Рамштайн"

Напомним, последнее заседание в формате "Рамштайн" состоялось 21 июля. Как тогда заявил глава Минобороны Украины Денис Шмыгаль, Украине нужно 6 млрд долларов, чтобы закрыть в этом году разрыв в закупках.

Также стало известно, что США запускают совместно с НАТО новый механизм, который позволит европейским странам закупать американское вооружение для Украины.

Кроме того, о предоставлении дополнительных пакетов помощи объявили Германия, Канада, Нидерланды, Норвегия и Швеция.

Читайте РБК-Украина в Google News
Германия Встреча Рамштайн
Новости
Россия целенаправленно бьет по энергетике Украины накануне зимы, - Зеленский
Россия целенаправленно бьет по энергетике Украины накануне зимы, - Зеленский
Аналитика
Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы