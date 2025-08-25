ua en ru
Пн, 25 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Цены на бензин внезапно упали на АЗС: почему это произошло и чего ожидать осенью

Украина, Понедельник 25 августа 2025 10:44
UA EN RU
Цены на бензин внезапно упали на АЗС: почему это произошло и чего ожидать осенью Фото: Цены на бензин в Украине будут расти (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

На цену бензина и дизеля в Украине осенью будут влиять два фактора: стоимость импортного топлива и курс доллара. Ожидать удешевления на АЗС не стоит.

О том, что происходит на рынке и какими будут цены, читайте в материале РБК-Украина.

Цены на топливо: ситуация

В последние дни стоимость топлива на АЗС Украины существенно упала - в среднем примерно на 2 гривны.

Как отметил в комментарии РБК-Украина директор Центра "Психея" Геннадий Рябцев, последнее снижение было связано с праздничными акциями сетей АЗС перед Днем Независимости.

"Праздничные акции. Ну, первое, начала "Укрнафта", а потом все поддержали. И на праздники как раз крупные сети снизили цены там аж в некоторых до 5 гривен на литр", - пояснил эксперт.

Впрочем, по его словам, вряд ли такая практика сохранится. "Я не уверен, что эта демонстрация такой же щедрости, она продолжится и на этой неделе. И цены не вернутся", - добавил Рябцев.

Почему топливо в Украине дороже, чем должно было бы быть

Рябцев считает, что трейдеры в течение лета игнорировали все объективные факторы, которые позволяли бы снижать цены, и держали их завышенными на 4-5 гривен.

"Сейчас на рынке фактически отсутствует ценовая конкуренция. Цены определяются достаточно волюнтаристским путем", - отметил он.

По словам эксперта, операторы реагируют на изменение цен на границе или на колебания курса гривны только в сторону роста. Снижение происходит минимально и не отражает реальной ситуации.

Он также обратил внимание на то, что "премиальный" бензин фактически не имеет оснований для разницы в цене с обычным, но потребители переплачивают.

Цены на бензин в Украине

Цены на бензин и дизель резко выросли в июне, когда мировые цены на нефть существенно повысились. Бензин и дизель подорожали на 4-5 гривен. Затем, несмотря на снижение цен на нефть, стоимость топлива на АЗС не изменилась.
Цены на бензин внезапно упали на АЗС: почему это произошло и чего ожидать осенью

Прогноз на осень

Рябцев прогнозирует, что осенью основными факторами для ценообразования останутся мировые котировки нефтепродуктов и курс гривны.

"Факторы те же самые, которые были раньше. Два основных фактора будут влиять на стоимость нефтепродуктов на границе, которая будет определяться котировками нефтяными и курса национальной валюты", - пояснил он.

При этом с 1 января, по его словам, дополнительно скажется и рост акциза. "Естественно, что это не увеличение налогообложения компаний, а увеличение конечной цены потребителей", - подчеркнул Рябцев.

Относительно направления движения цен, эксперт сомнений не имеет: "В сторону роста, конечно, потому что, к сожалению, нельзя надеяться, что курс национальной валюты в конце года укрепится. Скорее всего, мы будем иметь ослабление курса до конца года".

Цены на нефть

Цены на нефть марки Brent упали в начале августа и в течение месяца находились около уровня 68 долларов за баррель. Сейчас цены ниже, чем в конце прошлого года, когда они составляли около 74 долларов за баррель.

Цены существенно снизились в апреле на фоне торговых войн, объявленных президентом США Дональдом Трампом. Тогда нефть опустилась до 65 долларов.

В июне на фоне противостояния Израиля и Ирана цены на нефть подскочили до 78 долларов. После окончания 12-дневной войны цены упали до 65 долларов, однако в июле снова поднялись выше 70 долларов.
Цены на бензин внезапно упали на АЗС: почему это произошло и чего ожидать осеньюbloomberg.com

Прогноз НБУ

В июле НБУ пересмотрел прогноз роста цен на топливо Украине в текущем году в сторону роста до 4,0% в конце 2025 года.

В то же время со следующего года ожидается ускорение роста стоимости топлива. Основным фактором станет запланированное повышение акцизной нагрузки, что увеличит расходы для потребителей.

НБУ прогнозирует, что в конце 2026 года рост цен будет на уровне 8,0%, в конце 2027 года - 6,9%.

Читайте РБК-Украина в Google News
Цены на бензин
Новости
Министр финансов Германии в Киеве: Украина может рассчитывать на поддержку
Министр финансов Германии в Киеве: Украина может рассчитывать на поддержку
Аналитика
Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы