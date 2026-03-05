ua en ru
Украина рискует остаться без денег: ЕС рассматривает дополнительную помощь

13:29 05.03.2026 Чт
3 мин
Государство может остаться без финансирования уже весной
aimg Ірина Глухова
Украина рискует остаться без денег: ЕС рассматривает дополнительную помощь Фото: Украина рискует остаться без денег (Getty Images)

ЕС будет просить международных партнеров дополнительно финансировать Украину, которая рискует остаться без денег на пятый год полномасштабной войны с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Читайте также: ЕС выдвинул Украине требование по "Дружбе", но получил отказ, - FT

Дефицит в 30 миллиардов

По информации издания, лидеры ЕС призовут "к активизации взаимодействия с третьими странами, чтобы преодолеть разрыв в 30 миллиардов евро (34,9 млрд долларов)". Саммит состоится в Брюсселе в конце этого месяца.

Как указывает Bloomberg, в декабре ЕС согласовал кредитную помощь Киеву на 90 миллиардов евро на этот и следующий год. Пакет планируют финансировать через совместные заимствования после того, как несколько стран-членов выступили против использования замороженных активов российского центробанка для обеспечения займа.

Однако этот пакет до сих пор не профинансирован из-за споров между государствами-членами.

Венгерский ультиматум

В прошлом месяце Венгрия наложила вето на помощь из-за конфликта по нефтепроводу "Дружба", который поставляет российскую нефть через Украину. Киев отрицает обвинения Будапешта.

"Этот спор ставит Украину и ее союзников в затруднительное положение. Киев может остаться без финансирования, если первый транш пакета ЕС не поступит до начала апреля", - говорится в статье.

Некоторые страны предложили отправить миссию по установлению фактов с участием венгерских и словацких экспертов, чтобы решить спор.

Что планируют

"Мы договорились предоставить Украине заем в размере 90 миллиардов евро, и мы должны его выполнить", - заявила главный дипломат ЕС Кая Каллас.

Она добавила, что прорванный трубопровод не должен становиться препятствием для обороны Украины.

ЕС также обратился к другим государствам, в частности странам G7, с просьбой предоставить переходное финансирование, чтобы покрыть потребности Украины. Тема будет обсуждаться в апреле на встрече министров финансов в Вашингтоне во время заседания МВФ.

Как отмечает издание, финансовые проблемы затрудняют обеспечение Украины военным оборудованием, включая системы противовоздушной обороны.

По словам источников, знакомых с ситуацией, конфликт вокруг Ирана влияет на запасы вооружений США и потенциально может уменьшить их доступность для Украины.

Что известно о блокировании помощи Украине от ЕС

Ранее президент Европарламента Роберта Мецола подписала соглашение о предоставлении кредита для Украины на 90 млрд евро на 2026-2027 годы. Эти средства должны обеспечить стабильность страны в условиях войны.

Однако Венгрия заблокировала финансирование. Будапешт выдвинул ультиматум: кредит одобрят только после того, как Украина возобновит транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба". О такой позиции официально заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

В ответ председатель Евросовета Антониу Кошта призвал Венгрию прекратить шантаж и выполнить совместное решение ЕС по помощи Киеву.

