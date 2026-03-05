Украина рискует остаться без денег: ЕС рассматривает дополнительную помощь
ЕС будет просить международных партнеров дополнительно финансировать Украину, которая рискует остаться без денег на пятый год полномасштабной войны с Россией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Дефицит в 30 миллиардов
По информации издания, лидеры ЕС призовут "к активизации взаимодействия с третьими странами, чтобы преодолеть разрыв в 30 миллиардов евро (34,9 млрд долларов)". Саммит состоится в Брюсселе в конце этого месяца.
Как указывает Bloomberg, в декабре ЕС согласовал кредитную помощь Киеву на 90 миллиардов евро на этот и следующий год. Пакет планируют финансировать через совместные заимствования после того, как несколько стран-членов выступили против использования замороженных активов российского центробанка для обеспечения займа.
Однако этот пакет до сих пор не профинансирован из-за споров между государствами-членами.
Венгерский ультиматум
В прошлом месяце Венгрия наложила вето на помощь из-за конфликта по нефтепроводу "Дружба", который поставляет российскую нефть через Украину. Киев отрицает обвинения Будапешта.
"Этот спор ставит Украину и ее союзников в затруднительное положение. Киев может остаться без финансирования, если первый транш пакета ЕС не поступит до начала апреля", - говорится в статье.
Некоторые страны предложили отправить миссию по установлению фактов с участием венгерских и словацких экспертов, чтобы решить спор.
Что планируют
"Мы договорились предоставить Украине заем в размере 90 миллиардов евро, и мы должны его выполнить", - заявила главный дипломат ЕС Кая Каллас.
Она добавила, что прорванный трубопровод не должен становиться препятствием для обороны Украины.
ЕС также обратился к другим государствам, в частности странам G7, с просьбой предоставить переходное финансирование, чтобы покрыть потребности Украины. Тема будет обсуждаться в апреле на встрече министров финансов в Вашингтоне во время заседания МВФ.
Как отмечает издание, финансовые проблемы затрудняют обеспечение Украины военным оборудованием, включая системы противовоздушной обороны.
По словам источников, знакомых с ситуацией, конфликт вокруг Ирана влияет на запасы вооружений США и потенциально может уменьшить их доступность для Украины.
Что известно о блокировании помощи Украине от ЕС
Ранее президент Европарламента Роберта Мецола подписала соглашение о предоставлении кредита для Украины на 90 млрд евро на 2026-2027 годы. Эти средства должны обеспечить стабильность страны в условиях войны.
Однако Венгрия заблокировала финансирование. Будапешт выдвинул ультиматум: кредит одобрят только после того, как Украина возобновит транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба". О такой позиции официально заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.
В ответ председатель Евросовета Антониу Кошта призвал Венгрию прекратить шантаж и выполнить совместное решение ЕС по помощи Киеву.