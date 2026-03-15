ua en ru
Вс, 15 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Я не взрывал "Дружбу": Зеленский назвал сроки ремонта нефтепровода

11:15 15.03.2026 Вс
3 мин
Ключевой вопрос - право покупать и транзитировать российскую нефть
aimg Ірина Глухова
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)

Нефтепровод "Дружбу" взорвали воздушные цели из Российской Федерации. Техническое восстановление нефтепровода возможно в течение двух месяцев.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами.

Читайте также: Украина показала представителям десятков стран материалы о последствиях атаки на "Дружбу"

"Я просто говорю: если мы решили восстановить российскую нефть, то я хочу, чтобы они знали, что я против этого. И не надо меня обвинять, что я блокирую. Я не блокирую. Я откровенно говорю: я против этого", - отметил Зеленский.

По его словам, решение о финансировании на сумму 90 миллиардов евро было принято всеми 27 странами ЕС, однако его заблокировал один человек, который не имел право это делать, но заблокировал. Речь идет о премьер-министре Венгрии Викторе Орбане.

"Я не подрывал "Дружбу". Это факт. И с этим никто не может спорить. "Дружбу" взорвали воздушные цели, которые зашли из Российской Федерации. И не один раз. Есть же фиксация всех процессов", - отметил Зеленский.

Он пояснил, что вопрос ремонта нефтепровода является частью более широкого переговорного процесса по финансовому обеспечению Украины и членства в ЕС.

"Если говорим о "Дружбе", то это второй пункт. Первый - Украину не блокируют и согласовывают условия. А получилось так, что перешли к вопросу ремонта и спрашивают: когда вы отремонтируете? Сначала надо решить, хотят ли покупать российскую нефть. Тогда будет совмещенное решение с Америкой и другими странами, которые не всегда придерживаются нефтяных санкций - Китай, Бразилия, Индия", - подчеркнул Зеленский.

Президент добавил, что в случае шантажа или навязывания условий без предоставления Украине оружия он не может оставить армию без поддержки.

"На всякий случай мы назвали возможную дату технического восстановления "Дружбы" - до двух месяцев. Но главный вопрос - имеет ли Украина в Европе право покупать и транзитировать российскую нефть", - резюмировал он.

Конфликт Украины и Венгрии

Между Украиной и Венгрией продолжаются споры по поводу работы нефтепровода "Дружба", через который происходит транзит российской нефти в страны Центральной Европы.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что будет блокировать финансовую помощь от ЕС для Украины в размере 90 млрд евро до тех пор, пока Киев не возобновит транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба" до венгерских НПЗ.

Также стало известно, что в Киев прибыла венгерская делегация во главе с госсекретарем Министерства энергетики Габором Чапеком для переговоров по нефтепроводу.

В то же время в МИД Украины подчеркнули, что венгерские представители не имеют официального статуса делегации и прибыли в страну как обычные туристы по безвизу.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Владимир Зеленский НАФТА Венгрия Дружба
Новости
