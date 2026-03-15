Я не взрывал "Дружбу": Зеленский назвал сроки ремонта нефтепровода

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами.

"Я просто говорю: если мы решили восстановить российскую нефть, то я хочу, чтобы они знали, что я против этого. И не надо меня обвинять, что я блокирую. Я не блокирую. Я откровенно говорю: я против этого", - отметил Зеленский.

По его словам, решение о финансировании на сумму 90 миллиардов евро было принято всеми 27 странами ЕС, однако его заблокировал один человек, который не имел право это делать, но заблокировал. Речь идет о премьер-министре Венгрии Викторе Орбане.

"Я не подрывал "Дружбу". Это факт. И с этим никто не может спорить. "Дружбу" взорвали воздушные цели, которые зашли из Российской Федерации. И не один раз. Есть же фиксация всех процессов", - отметил Зеленский.

Он пояснил, что вопрос ремонта нефтепровода является частью более широкого переговорного процесса по финансовому обеспечению Украины и членства в ЕС.

"Если говорим о "Дружбе", то это второй пункт. Первый - Украину не блокируют и согласовывают условия. А получилось так, что перешли к вопросу ремонта и спрашивают: когда вы отремонтируете? Сначала надо решить, хотят ли покупать российскую нефть. Тогда будет совмещенное решение с Америкой и другими странами, которые не всегда придерживаются нефтяных санкций - Китай, Бразилия, Индия", - подчеркнул Зеленский.

Президент добавил, что в случае шантажа или навязывания условий без предоставления Украине оружия он не может оставить армию без поддержки.

"На всякий случай мы назвали возможную дату технического восстановления "Дружбы" - до двух месяцев. Но главный вопрос - имеет ли Украина в Европе право покупать и транзитировать российскую нефть", - резюмировал он.