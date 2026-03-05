"Дадим его адрес нашим ребятам": Зеленский пригрозил Орбану из-за блокирования помощи
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что даст адрес премьера Венгрии Виктора Орбана бойцам ВСУ, если тот будет блокировать кредит на 90 млрд евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского во время брифинга.
Он рассказал о необходимость предоставления Украиной предоплаты по будущей авиации - речь идет о шведских Gripen и французских Rafale.
"Надеемся, что одно лицо в ЕС не будет блокировать 90 миллиардов или первый транш из 90 миллиардов и у украинских воинов будет оружие. Иначе дадим адрес этого лица нашим вооруженным силам, ребятам нашим. Пусть они ему звонят и с ним общаются на своем языке", - заявил Зеленский, имея в виду венгерского политика.
Блокирование помощи Украине от ЕС
Напомним, президент Европарламента Роберта Мецола подписала соглашение о предоставлении кредита для Украины на 90 млрд евро на 2026-2027 годы. Эти средства должны обеспечить стабильность страны в условиях войны.
Однако Венгрия заблокировала финансирование - Будапешт выдвинул ультиматум: кредит одобрят только после того, как Украина возобновит транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба". О такой позиции официально заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.
В ответ глава Евросовета Антониу Кошта призвал Венгрию прекратить шантаж и выполнить совместное решение ЕС по помощи Киеву.
План Евросоюза
Главный дипломат ЕС Кая Каллас заявила, что поврежденный трубопровод не должен становиться препятствием для обороны Украины.
ЕС также обратился к другим государствам, в частности странам G7, с просьбой предоставить переходное финансирование, чтобы покрыть потребности Украины. Тема будет обсуждаться в апреле на встрече министров финансов в Вашингтоне во время заседания МВФ.
Bloomberg отмечает, что финансовые проблемы затрудняют обеспечение Украины военным оборудованием, включая системы противовоздушной обороны.
По словам источников, знакомых с ситуацией, конфликт вокруг Ирана влияет на запасы вооружений США и потенциально может уменьшить их доступность для Украины.