"Дадим его адрес нашим ребятам": Зеленский пригрозил Орбану из-за блокирования помощи

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что даст адрес премьера Венгрии Виктора Орбана бойцам ВСУ, если тот будет блокировать кредит на 90 млрд евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского во время брифинга.

Он рассказал о необходимость предоставления Украиной предоплаты по будущей авиации - речь идет о шведских Gripen и французских Rafale.

"Надеемся, что одно лицо в ЕС не будет блокировать 90 миллиардов или первый транш из 90 миллиардов и у украинских воинов будет оружие. Иначе дадим адрес этого лица нашим вооруженным силам, ребятам нашим. Пусть они ему звонят и с ним общаются на своем языке", - заявил Зеленский, имея в виду венгерского политика.

Блокирование помощи Украине от ЕС

Напомним, президент Европарламента Роберта Мецола подписала соглашение о предоставлении кредита для Украины на 90 млрд евро на 2026-2027 годы. Эти средства должны обеспечить стабильность страны в условиях войны.

Однако Венгрия заблокировала финансирование - Будапешт выдвинул ультиматум: кредит одобрят только после того, как Украина возобновит транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба". О такой позиции официально заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

В ответ глава Евросовета Антониу Кошта призвал Венгрию прекратить шантаж и выполнить совместное решение ЕС по помощи Киеву.