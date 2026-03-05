ua en ru
"Дадим его адрес нашим ребятам": Зеленский пригрозил Орбану из-за блокирования помощи

16:03 05.03.2026 Чт
2 мин
Президент намекнул венгерскому премьеру, что настало время другого языка общения
aimg Валерий Ульяненко
"Дадим его адрес нашим ребятам": Зеленский пригрозил Орбану из-за блокирования помощи Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (flickr.com)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что даст адрес премьера Венгрии Виктора Орбана бойцам ВСУ, если тот будет блокировать кредит на 90 млрд евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского во время брифинга.

Он рассказал о необходимость предоставления Украиной предоплаты по будущей авиации - речь идет о шведских Gripen и французских Rafale.

"Надеемся, что одно лицо в ЕС не будет блокировать 90 миллиардов или первый транш из 90 миллиардов и у украинских воинов будет оружие. Иначе дадим адрес этого лица нашим вооруженным силам, ребятам нашим. Пусть они ему звонят и с ним общаются на своем языке", - заявил Зеленский, имея в виду венгерского политика.

Блокирование помощи Украине от ЕС

Напомним, президент Европарламента Роберта Мецола подписала соглашение о предоставлении кредита для Украины на 90 млрд евро на 2026-2027 годы. Эти средства должны обеспечить стабильность страны в условиях войны.

Однако Венгрия заблокировала финансирование - Будапешт выдвинул ультиматум: кредит одобрят только после того, как Украина возобновит транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба". О такой позиции официально заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

В ответ глава Евросовета Антониу Кошта призвал Венгрию прекратить шантаж и выполнить совместное решение ЕС по помощи Киеву.

План Евросоюза

Главный дипломат ЕС Кая Каллас заявила, что поврежденный трубопровод не должен становиться препятствием для обороны Украины.

ЕС также обратился к другим государствам, в частности странам G7, с просьбой предоставить переходное финансирование, чтобы покрыть потребности Украины. Тема будет обсуждаться в апреле на встрече министров финансов в Вашингтоне во время заседания МВФ.

Bloomberg отмечает, что финансовые проблемы затрудняют обеспечение Украины военным оборудованием, включая системы противовоздушной обороны.

По словам источников, знакомых с ситуацией, конфликт вокруг Ирана влияет на запасы вооружений США и потенциально может уменьшить их доступность для Украины.

