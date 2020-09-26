Більше 20 жертв і пошуки зниклих: всі подробиці аварії АН-26 під Харковом

Фото: місце катастрофи АН-26 під Харковом (mvs.gov.ua)

Аварія літака АН-26 під Харковом сталася пізно ввечері 25 вересня. Військовий літак з групою курсантів на борту впав на трасі Харків-Чугуїв в 2 км від аеродрому. Всі подробиці авіакатастрофи - в матеріалі РБК-Україна.

Що відомо станом на 26 вересня:

Матчі чемпіонату України з футболу почнуть з хвилини мовчання

Матчі четвертого туру чемпіонату України з футболу почнуть з хвилини мовчання в пам'ять про загиблих в катастрофі АН-26 під Харковом. Про це повідомила Українська прем'єр-ліга.

Зеленський провів нараду з правоохоронцями

Заступник керівника Офісу президента Олег Татаров в ефірі "Україна 24" повідомив, що президент провів в Чугуєві нараду з правоохоронцями. Наразі, за дорученням президента, будуть проаналізовані всі інші подібні випадки, які відбулися в Україні. Крім того, правоохоронці активізують перевірку всіх оборонних контрактів, посилять контроль за розслідуванням всіх злочинів, здійснених у сфері оборони, які зв'язані з закупівлею військової техніки.

Також, до встановлення причин трагедії будуть призупинені будь-які польтоти з залученням даних самольотів.

26 вересня оголошено днем жалоби

Президент Володимир Зеленський підписав указ про оголошення в Україні дня жалоби 26 вересня через катастрофу військового літака АН-26 під Харковом. Раніше день жалоби був оголошений в Харківській області.

У день жалоби на всій території країни має бути приспущено прапор України, скасовані всі розважальні заходи, а в програми теле- і радіопередач - внесені відповідні зміни.

У ДБР назвали 4 версії катастрофи АН-26 під Харковом

Як повідомили в Держбюро розслідувань, на даний момент перевіряються такі версії:

технічна несправність агрегатів літального апарату;

неналежне виконання службових обов'язків екіпажем;

неналежне виконання службових обов'язків особами, які були відповідальними за управління польотами;

неналежне технічне обслуговування літака і підготовка його до польоту.

Помер один з уцілілих під час катастрофи АН-26 курсантів

У лікарні Харкова помер один з двох курсантів, уцілілих під час катастрофи АН-26 в Чугуєві.

Що відомо про причини катастрофи АН-26 під Харковом

Як повідомив глава Харківської ОДА Олексій Кучер, за попередньою інформацією пілот літака повідомляв диспетчеру про неполадки з лівим двигуном. Літак впав при заході на посадку.

Роботи на місці катастрофи тривали всю ніч й досі продовжуються. Рятувальники шукають тих, хто вижив, а також "чорний ящик" літака.

Міністр оборони України Андрій Таран на брифінгу в Чугуєві повідомив, що згідно з попереднім аналізом, "швидше за все літак зачепився крилом за землю".

За даними Міноборони, літак 1977 року виробництва, тобто йому 43 роки. При цьому, Таран зазначив, що літак міг здійснювати польоти ще три роки без поновлення ресурсу. Всього вчора літак здійснив шість злетів і п'ять посадок і мав працювати до 23:00.

Катастрофу АН-26 в Чугуєві розслідує Держкомісія

Увечері 25 вересня за розпорядженням президента Володимира Зеленського була створена держкомісія, яка буде розслідувати катастрофу АН-26 під Чугуєвом. Комісію очолив віце-прем'єр Олег Уруський. Також до її складу увійшли: голова МВС Арсен Аваков, міністр оборони Андрій Таран, голова ДСНС Микола Чечоткін, глава Харківської ОДА Олексій Кучер.

За фактом падіння АН-26 під Харковом відкрито кримінальну справу за ст. 416 КК України (Порушення правил польотів або підготовки до них, а також порушення правил експлуатації літальних апаратів, що спричинило катастрофу або інші тяжкі наслідки). Справу розслідує Держбюро розслідувань.

Що сталося

25 вересня о 20:50 в Чугуєві (Харківська область) в 2 км від військового аеродрому впав літак АН-26 Збройних сил України, який належав військовій частині А 4104. На момент аварії в літаку перебувало 27 осіб: льотчики і курсанти Харківського національного університету повітряних сил імені І. Кожедуба. Спочатку повідомлялося про 28 людей на борту, проте, пізніше з'ясувалося, що одного курсанта не допустили до польоту.

В результаті катастрофи вижили двоє людей, вони вистрибнули з літака до падіння. Загиблими станом на вечір 25 вересня вважалися 22 людини, вранці 26 вересня стало відомо про ще одну жертву - тіло знайшли під уламками літака. Пошуки ще двох осіб тривають.