Під Харковом розбився військовий літак: що відомо

У п'ятницю ввечері, 25 вересня, в Харківській області зазнав аварії літак Ан-26 Повітряних сил Збройних сил України. В результаті інциденту є загиблі та поранені.
РБК-Україна зібрала все, що відомо про катастрофу літака під Чугуєвом.
За інформацією диспетчера аеродрому на борту літака Ан-26 перебувало 28 осіб. Станом на зараз знайдено тіла 22 загиблих, ще 2 особи постраждало. Пошуки чотирьох осіб тривають.
Чугуїв (( pic.twitter.com/gugXNSq896— MilitaryAviationInUa (@Ukraine_AF) September 25, 2020
Президент Володимир Зеленський доручив прем'єру створити урядову комісію з розслідування катастрофи Ан-26 в Чугуєві. Крім того, глава держави завтра прибуде в Харківську область через ситуацію, що склалася.
За даними прем'єра Дениса Шмигаля до складу комісії увійдуть: головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, міністр оборони Андрій Таран, голова ДСНС Микола Чечоткін, голова Харківської ОДА Олексій Кучер та інші посадові особи.
Станом на 21:45, загинули 20 людей, ще двоє отримали важкі поранення.
За словами директора Центру медицини катастроф Віктора Забашти, з місця падіння літака швидка забрала двох чоловік з опіками понад 90% тіла.
О 20:50 під Чугуєвом за два кілометри від аеродрому розбився військовий літак з подальшим загорянням. На борту лайнера перебували льотчики та курсанти Університету повітряних сил імені В. Кожедуба. Вони здійснювали навчальний політ.
На борту літака, за попередніми даними, перебували 23 людини - п'ять членів екіпажу і 18 курсантів.
Фото: авіакатастрофа літака під Чугуєвом (hk.npu.gov.ua)