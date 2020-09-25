Під Харковом розбився військовий літак: що відомо

Фото: авіакатастрофа літака під Чугуєвом (hk.npu.gov.ua)

У п'ятницю ввечері, 25 вересня, в Харківській області зазнав аварії літак Ан-26 Повітряних сил Збройних сил України. В результаті інциденту є загиблі та поранені.

РБК-Україна зібрала все, що відомо про катастрофу літака під Чугуєвом.

Кількість жертв зросла, чотирьох ще шукають

За інформацією диспетчера аеродрому на борту літака Ан-26 перебувало 28 осіб. Станом на зараз знайдено тіла 22 загиблих, ще 2 особи постраждало. Пошуки чотирьох осіб тривають.

Зеленський доручив створити урядову комісію з розслідування

Президент Володимир Зеленський доручив прем'єру створити урядову комісію з розслідування катастрофи Ан-26 в Чугуєві. Крім того, глава держави завтра прибуде в Харківську область через ситуацію, що склалася.

За даними прем'єра Дениса Шмигаля до складу комісії увійдуть: головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, міністр оборони Андрій Таран, голова ДСНС Микола Чечоткін, голова Харківської ОДА Олексій Кучер та інші посадові особи.

Кількість жертв

Станом на 21:45, загинули 20 людей, ще двоє отримали важкі поранення.

За словами директора Центру медицини катастроф Віктора Забашти, з місця падіння літака швидка забрала двох чоловік з опіками понад 90% тіла.

Що сталося

О 20:50 під Чугуєвом за два кілометри від аеродрому розбився військовий літак з подальшим загорянням. На борту лайнера перебували льотчики та курсанти Університету повітряних сил імені В. Кожедуба. Вони здійснювали навчальний політ.

На борту літака, за попередніми даними, перебували 23 людини - п'ять членів екіпажу і 18 курсантів.

Фото: авіакатастрофа літака під Чугуєвом (hk.npu.gov.ua)