Оприлюднено список загиблих в катастрофі АН-26
Чугуїв, Субота 26 вересня 2020 19:37
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Фото: на місці падіння АН-26 (dsns.gov.ua)
Харківський національний університет Повітряних сил імені Івана Кожедуба оприлюднив список загиблих в результаті аварії військового літака АН-26 в Чугуєві. Як відомо, серед загиблих 19 курсантів та 7 офіцерів.
Список було опубліковано на сторінці університету в Facebook.
Офіцерський склад:
- майор Кишеня Богдан Вячеславович, 10.02.1990 р.н.;
- капітан Остапенко Олексій Георгійович, 15.11.1991 р.н.;
- капітан Добреля Дмитро Денисович, 13.11.1991 р.н.;
- старший лейтенант Мсуя Ашраф Азізович, 08.08.1991 р.н.;
- старший лейтенант Козаченко Олег Михайлович, 11.07.1980 р.н.;
- прапорщик Іванов Євгеній Сергійович, 20.08.1978 р.н.;
- прапорщик Широчук Олег Миколайович, 10.11.1979 р.н.;
Загиблі курсанти:
- молодший сержант Андрущенко Дмитро Романович, 08.09.2000 р.н.;
- солдат Бойко Олександр Анатолійович, 14.12.2000 р.н.;
- солдат Булій Ростислав Володимирович, 03.08.1998 р.н.;
- солдат військової служби за контрактом Вільховий Віталій Богданович, 27.06.2000 р.н.;
- солдат Донець Дмитро Євгенійович, 16.07.2001 р.н.;
- солдат Зибюк Костянтин Олегович, 15.07.2001 р.н.;
- солдат Клевець Олександр Олександрович, 23.05.2001 р.н.;
- солдат Матвійчук Богдан Миколайович, 23.04.2001 р.н.;
- сержант військової служби за контрактом Микитченко Микола Анатолійович, 22.01.1998 р.н.;
- солдат військової служби за контрактом Скочков Олександр Ігорович, 05.04.2000 р.н.;
- солдат військової служби за контрактом Шеремет Руслан Едуардович, 26.10.1997 р.н.;
- старший солдат військової служби за контрактом Скоробагатько Євген Іванович, 27.11.1993 р.н.;
- солдат Дудла Артем Михайлович, 06.02.1999 р.н.;
- солдат військової служби за контрактом Померанцев Андрій Андрійович, 12.12.1994 р.н.;
- солдат Роспотнюк Андрій Юрійович, 15.08.1999 р.н.;
- солдат Студінський Дмитро Віталійович, 15.11.1999 р.н.;
- солдат Хом'ячук Максим Володимирович, 19.02.1999 р.н.;
- старший сержант Корчовський Роман Олександрович, 15.05.1999 р.н.;
- солдат Олабін Володимир Вадимович, 09.11.1999 р.н.
Нагадаємо, аварія військового літака АН-26 сталася ввечері 25 вересня в Чугуєві. Літак розбився під час заходу на посадку. За попередніми даними, пілот літака повідомляв про проблеми з лівим двигуном. На борту літака перебували 27 людей, вижив лише один курсант.
Очікується, що ідентифікація тіл загиблих в результаті катастрофи АН-26 займе близько трьох тижнів, для цього знадобиться ДНК-експертиза.
Як писало РБК-Україна, сім'ям загиблих в катастрофі АН-26 виплатять компенсації.