Розпочато кримінальне провадження за фактом авіакатастрофи під Харьковом

Фото: місце аварії (ДСНС)

За фактом падіння військового літака АН-26 Повітряних сил ЗСУ у Харківській області розпочато кримінальне провадження щодо порушення правил польотів та підготовки до них, що спричинило катастрофу та тяжкі наслідки (ст. 416 КК України).

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

На місці події працюють прокурори військової прокуратури Харківського гарнізону та слідчі Державного бюро розслідувань.

Тривають першочергові слідчі дії. Обставини, причини та умови авіакатастрофи встановлюються.

"За попередніми даними, близько 20:50 поблизу м. Чугуїв під час заходу на посадку літак втратив керованість та впав біля автомобільної дороги. На борту перебували, крім членів екіпажу, курсанти Харківського університету Повітряних Сил ЗСУ ім. Кожедуба. Станом на цю хвилину, попередньо, 25 загиблих, 2 поранених у тяжкому стані доправлено до медзакладів, пошуки інших тривають", - йдеться в повідмленні.

Нагадаємо, пілот літака АН-26 Збройних сил України, який розбився у Харківській області ввечері 25 вересня, повідомляв про відмову лівого двигуна.

РБК-Україна писало, що президент Володимир Зеленський доручив прем'єр-міністру створити урядову комісію для розслідування події.