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Катастрофа АН-26: як світ реагує на трагедію

Чугуїв, Субота 26 вересня 2020 16:18
Катастрофа АН-26: як світ реагує на трагедію
Фото: на місці падіння АН-26 (dsns.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

Ввечері п'ятниці, 25 вересня, в Чугуєві розбився військовий літак АН-26 з курсантами на борту. Жертвами трагедії стали 26 людей, один курсант вижив та перебуває в лікарні.

Як світова спільнота реагує на цю трагедію читайте в матеріалі РБК-Україна.

Реакція Сполучених Штатів

Посольство США в Києві висловило співчуття сім'ям та близьким курсантів, офіцерів та екіпажу, які загинули та постраждали в наслідок падіння АН-26.

"Наші думки та підтримка поруч з вами в ці часи горя і смутку", - йдеться в заяві дипломатичного представництва.

Катастрофа АН-26: як світ реагує на трагедію

У Європейському союзі висловили співчуття

Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель на своїй сторінці відреагував на катастрофу АН-26 та висловив співчуття від імені Євросоюзу.

"Щойно дізнався про трагічну катастрофу військового літака цього вечора в Чугуєві. Я думаю про сім'ї та друзів тих, хто втратив життя", - написав він у Twitter.

Катастрофа АН-26: як світ реагує на трагедію

Співчуття родинам загиблих висловив і президент Європейської ради Шарль Мішель.

"Європа сумує з вами та бажає повного одужання тим, хто вижив", - наголосив він.

Катастрофа АН-26: як світ реагує на трагедію

У НАТО засмучені новиною про катастрофу

Представництво НАТО в Україні засмучене новиною про падіння військового літака АН-26 поблизу Харкова.

"Це страшна втрата, і наші думки про жертв та їхніх близьких", - наголосили в НАТО.

Катастрофа АН-26: як світ реагує на трагедію

Реакція країн Балтії та Польщі

Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс висловив співчуття близьким жертв катастрофи АН-26 в Чугуєві.

"Ми стоїмо поруч з громадянами нашої братської України у цей важливий час", - заявив він.

Катастрофа АН-26: як світ реагує на трагедію

Свої глибокі співчуття також висловили глави МЗС Латвії та Естонії - Едгар Рінкевичс та Урмас Рейнсалу.

Катастрофа АН-26: як світ реагує на трагедію

Катастрофа АН-26: як світ реагує на трагедію

На трагедію, яка сталася поблизу Харкова, також відреагував міністр закордонних справ Польщі Збігнев Рау.

"З глибоким жалем я дізнався про трагічну катастрофу українського військового літака. Я висловлюю глибоке співчуття родинам загиблих та всій українській нації", - написав він.

Катастрофа АН-26: як світ реагує на трагедію

Реакція інших країн

На трагедію також вже відреагували Молдова, Туреччина, Швеція, Болгарія, Данія, Грузія, Азербайджан, Румунія та Македонія. Міністерства закордонних справ цих країн висловлюють співчуття родинам та близьким жертв катастрофи.

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