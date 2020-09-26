Более 20 жертв и поиски пропавших: все подробности крушения АН-26 под Харьковом

Фото: место крушения АН-26 под Харьковом (mvs.gov.ua)

Крушение самолета АН-26 под Харьковом произошло поздно вечером 25 сентября. Военный самолет с группой курсантов на борту упал на трассе Харьков-Чугуев в 2 км от аэродрома. Все подробности авиакатастрофы - в материале РБК-Украина.

Что известно по состоянию на 26 сентября:

погибли 23 человека, большинство - курсанты, двое выживших, двух еще ищут,

в Чугуев приехал президент Владимир Зеленский,

на месте работает Госкомиссия.

Что известно о причинах крушения АН-26 под Харьковом

Как сообщил глава Харьковской ОГА Алексей Кучер, по предварительной информации пилот самолета сообщал диспетчеру о неполадках с левым двигателем. Самолет упал при заходе на посадку.

Работы на месте катастрофы продолжались всю ночь и идут сейчам. Спасатели ищут выживших, а также "черный ящик" самолета.

Катастрофу АН-26 в Чугуеве расследует Госкомиссия

Вечером 25 сентября по распоряжению президента Владимира Зеленского была создана госкомиссия, которая будет расследовать катастрофу АН-26 под Чугуевом. Комиссию возглавил вице-премьер Олег Уруский. Также в ее состав вошли: глава МВД Арсен Аваков, министр обороны Андрей Таран, глава ГСЧС Николай Чечеткин, глава Харьковской ОГА Алексей Кучер.

По факту падения АН-26 под Харьковом открыто уголовное дело по ст. 416 УК Украины (Нарушение правил полетов или подготовки к ним, а также нарушение правил эксплуатации летательных аппаратов, повлекшее катастрофу или другие тяжкие последствия). Дело расследует Госбюро расследований.

Что произошло

25 сентября в 20:50 в Чугуеве (Харьковская область) в 2 км от военного аэродрома упал самолет АН-26 Вооруженных сил Украины, который принадлежал военной части А 4104. На момент крушения в самолете находилось 27 человек: летчики и курсанты Харьковского национального университета воздушных сил имени И. Кожедуба. Изначально сообщалось о 28 людях на борту, однако, позже выяснилось, что одного курсанта не допустили к полету.

В результате катастрофы выжили два человека, они выпрыгнули с самолета до падения. Погибшими по состоянию на вечер 25 сентября считались 22 человека, утром 26 сентября стало известно о еще одной жертве - тело нашли под обломками самолета. Поиски еще двух человек продолжаются.