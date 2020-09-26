Катастрофа літака АН-26: Зеленський прибув у Харківську область

Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Президент Володимир Зеленський прибув у Харківську область у зв'язку з катастрофою військового літака АН-26 у Чугуєві. Вчора він анонсував, що прибуде на місце катастрофи.

Про це свідчить відео в ефірі телеканалу "Україна 24".

На відео видно, що літак глави держави здійснив посадку.

Так, міністр оборони Андрій Таран розкрив деталі аварії військового літака Ан-26 у Харківській області. Він заявив, що вчора екіпаж літака АН-26 ЗСУ виконував штатний політ з навчання курсантів штурманському справі. Командир корабля мав наліт близько 800 годин.

Близько 20:38 (точний хронометраж буде опублікований) командир корабля повідомив диспетчеру про неполадки з лівим двигуном, проте був у цілому спокійний і готувався садити літак на одному двигуні, що передбачено технічними регламентами. Через 8-9 хвилин командир корабля сказав диспетчеру, що готовий до посадки.

Через хвилину-дві судно пропало з радарів, звалилося на землю і загорілось.

Відзначимо, урядова комісія з розслідування причин авіакатастрофи розпочала свою роботу. Керує комісією віце-прем'єр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський.

Як писало РБК-Україна, на місці катастрофи ведеться пошук чорних скриньок і ще двох осіб.