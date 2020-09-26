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ДБР розглядає 4 версії авіакатастрофи АН26 під Харковом

Харківська область, Субота 26 вересня 2020 11:42
ДБР розглядає 4 версії авіакатастрофи АН26 під Харковом
Фото: ДБР (РБК-Україна)
Автор: Максим Зайченко

Державне бюро розслідувань розглядає чотири версії катастрофи літака АН26 в Харківській області. Слідчі почали досудове розслідування.

Про це повідомляє прес-служба ДБР.

Перевіряються наступні версії слідства:

  • катастрофа внаслідок технічної несправності агрегатів літального апарату;
  • катастрофа внаслідок неналежного виконання своїх службових обов'язків екіпажем;
  • неналежне виконання службових обов'язків особами, які були відповідальними за управління польотами;
  • неналежне технічне обслуговування літака і підготовки його до польоту.

Нині встановлюються всі обставини катастрофи. Створена спільна комісія з-поміж фахівців Міністерства юстиції, судмедекспертів, Державного підприємства обслуговування повітряного руху України "Украерорух", ДП "Антонов", Головної інспекції Міністерства оборони, слідчих ДБР та прокурорів Офісу Генерального прокурора.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Андрій Таран розкрив деталі аварії військового літака. Попередній аналіз дає підстави вважати, що літак зачепився крилом за землю.

Як повідомляло РБК-Україна, у п'ятницю ввечері, 25 вересня, в Харківській області поблизу Чугуєва зазнав аварії літак Ан-26 Повітряних сил Збройних сил України. В результаті авіакатастрофи загинули 24 людини, пошуки 2 осіб тривають, одна людина уцілів.

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