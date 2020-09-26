В Україні оголошено день жалоби через катастрофу АН-26

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

В Україні 26 вересня оголошено день жалоби через авіакатастрофу літака АН-26. Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський.

Про це Зеленський написав у Facebook.

Президент закликав провести об'єктивне і неупереджене розслідування і оперативно встановити причини авіакатастрофи.

"Ми втратили молодих хлопців-курсантів і досвідчених військових, у яких попереду було все життя і, впевнений, не одна бойова перемога. Важко підібрати слова, щоб висловити біль від цієї втрати. Важко знайти потрібні фрази, щоб втішити батьків, дружин і дітей загиблих воїнів. Вся країна сьогодні буде в скорботі разом з їх сім'ями", - написав Зеленський.

Він додав, що держава повинна забезпечити лікування потерпілого курсанта і надати компенсації сім'ям загиблих.

Нагадаємо, в п'ятницю ввечері, 25 вересня, в Харківській області поблизу Чугуєва зазнав аварії літак Ан-26 Повітряних сил Збройних сил України. На місці знайшли тіла 23 загиблих, 2 людини були доставлені в лікарні. Сьогодні один з них загинув. Пошуки ще двох осіб тривають.

За словами міністра оборони Андрія Тарана, за попередньою версією, літак міг зачепитися крилом за землю.