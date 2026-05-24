Дроны СБУ поразили важную нефтеперекачивающую станцию РФ

Служба безопасности Украины поразила важную нефтеперекачивающую станцию во Владимирской области РФ, которая обеспечивает топливом Московский регион.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Выполняя поставленные президентом Украины Владимиром Зеленским задачи, специалисты Центра спецопераций "Альфа" СБУ поразили линейную производственно-диспетчерскую станцию (ЛПДС) "Второво" во Владимирской области РФ", - говорится в сообщении.

Станция является важным узлом в системе магистральных нефтепродуктопроводов и перекачивает сырье (преимущественно дизельное топливо) с нефтеперерабатывающих заводов центральной части РФ к экспортным портам и внутренним потребителям.

Она обеспечивает топливом крупные нефтебазы вокруг Москвы и аэропорты Шереметьево, Домодедово и Внуково.

В результате успешной атаки беспилотников СБУ на объекте вспыхнул масштабный пожар площадью 800 м².

"СБУ уже готовит новые спецоперации. Интенсивность ударов Украины по территории России будет только расти. Наши дальнобойные санкции будут работать и в дальнейшем", - заявил глава Службы безопасности Евгений Хмара.