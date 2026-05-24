Война в Украине

Дроны СБУ поразили важную нефтеперекачивающую станцию РФ

13:45 24.05.2026 Вс
Она обеспечивает топливом крупные нефтебазы вокруг Москвы
Фото: дроны СБУ поразили важную нефтеперекачивающую станцию РФ (Getty Images)
Служба безопасности Украины поразила важную нефтеперекачивающую станцию во Владимирской области РФ, которая обеспечивает топливом Московский регион.

"Выполняя поставленные президентом Украины Владимиром Зеленским задачи, специалисты Центра спецопераций "Альфа" СБУ поразили линейную производственно-диспетчерскую станцию (ЛПДС) "Второво" во Владимирской области РФ", - говорится в сообщении.

Станция является важным узлом в системе магистральных нефтепродуктопроводов и перекачивает сырье (преимущественно дизельное топливо) с нефтеперерабатывающих заводов центральной части РФ к экспортным портам и внутренним потребителям.

Она обеспечивает топливом крупные нефтебазы вокруг Москвы и аэропорты Шереметьево, Домодедово и Внуково.

В результате успешной атаки беспилотников СБУ на объекте вспыхнул масштабный пожар площадью 800 м².

"СБУ уже готовит новые спецоперации. Интенсивность ударов Украины по территории России будет только расти. Наши дальнобойные санкции будут работать и в дальнейшем", - заявил глава Службы безопасности Евгений Хмара.

Напомним, вчера и сегодня ночью подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение по ряду важных объектов российских оккупантов. Поражен нефтяной терминал "Таманьнефтегаз", склады обеспечения и корабли врага.

