Главная » Новости » Война в Украине

Дроны СБУ достали важный химзавод для армии РФ за 1700 км

12:58 23.05.2026 Сб
1 мин
Его продукция обеспечивает десятки других военных производств России
aimg Татьяна Степанова
Дроны СБУ достали важный химзавод для армии РФ за 1700 км Фото: дроны СБУ поразили важный химзавод для армии РФ (Getty Images)
Дроны Службы безопасности Украины поразили химическое предприятие "Метафракс Кемикалс" в Пермском крае России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.

"Благодарен Службе безопасности Украины за поражение одного из важных российских военных предприятий. Дистанция от нашей границы - 1700 километров, это Пермский край", - сообщил Зеленский.

"Метафракс Кемикалс" - важная часть российской химической индустрии.

Продукция предприятия обеспечивает десятки других российских военных производств. Это и авиатехника и дроны, ракетные двигатели, взрывчатые вещества.

"Теперь производственный процесс на предприятии остановлен. Важна наша дальнобойная санкция. Спасибо!", - добавил президент.

Напомним, ранее Reuters сообщило, что почти все крупнейшие НПЗ в центральной России остановились или существенно сократили производство из-за массированных ударов украинских дронов.

На этом фоне ситуация с безопасностью в России начала серьезно влиять на настроения местного населения, россиян больше беспокоят новости об обстрелах регионов, чем события на фронте.

