Дроны СБУ достали важный химзавод для армии РФ за 1700 км
Дроны Службы безопасности Украины поразили химическое предприятие "Метафракс Кемикалс" в Пермском крае России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.
"Благодарен Службе безопасности Украины за поражение одного из важных российских военных предприятий. Дистанция от нашей границы - 1700 километров, это Пермский край", - сообщил Зеленский.
"Метафракс Кемикалс" - важная часть российской химической индустрии.
Продукция предприятия обеспечивает десятки других российских военных производств. Это и авиатехника и дроны, ракетные двигатели, взрывчатые вещества.
"Теперь производственный процесс на предприятии остановлен. Важна наша дальнобойная санкция. Спасибо!", - добавил президент.
Напомним, ранее Reuters сообщило, что почти все крупнейшие НПЗ в центральной России остановились или существенно сократили производство из-за массированных ударов украинских дронов.
На этом фоне ситуация с безопасностью в России начала серьезно влиять на настроения местного населения, россиян больше беспокоят новости об обстрелах регионов, чем события на фронте.