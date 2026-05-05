Более 70% россиян теперь живут в зоне досягаемости украинских дронов, - СМИ

13:05 05.05.2026 Вт
2 мин
Тыла у России больше нет?
aimg Елена Чупровская
Более 70% россиян теперь живут в зоне досягаемости украинских дронов, - СМИ Фото: под угрозой ударов Украины уже 25% территории России (facebook)
Украинские дроны теперь способны добраться до четверти территории России, где живет более 70% населения страны. Удары уже фиксируют на Урале, в более чем 1600 км от границы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

До четверти России - в зоне досягаемости

Украинские дальнобойные беспилотники теперь регулярно поражают цели в глубине России - вплоть до Уральских гор. Дальность ударов достигает 1600 км.

Зеленский подтвердил, что Украина уже способна бить по России на расстоянии более 1500 километров.

"Это делает четверть российской территории - где проживает более 70% населения - доступной для украинских беспилотников", - сказал Зеленский.

Какие города больше не в тылу

25 апреля дрон впервые с начала полномасштабного вторжения ударил по Екатеринбургу. Город расположен примерно в 1700 км от украинской границы и ранее считался полностью вне зоны досягаемости.

С начала апреля аэропорт города пять раз временно останавливал работу из-за угрозы беспилотников.

"Это стало шоком. Хотя никто не погиб, люди наконец поняли, что город больше не находится глубоко в тылу", - сказал местный житель Владимир.

Еще во время Второй мировой Екатеринбург служил тыловой базой - туда эвакуировали заводы, потому что город считали недосягаемым для атак из Европы. Теперь все изменилось.

Кроме Екатеринбурга, под удары попали и другие отдаленные регионы.

Bloomberg отмечает, что Украина все точнее бьет по экономической инфраструктуре России.

Среди целей - нефтеперерабатывающие заводы, предприятия по производству удобрений и порты, через которые Россия экспортирует энергоносители. Это сокращает доходы Кремля и ограничивает его возможности зарабатывать на росте цен из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Обе стороны сейчас ежедневно наносят удары по городам друг друга - сотнями беспилотников.

Напомним, в конце апреля дроны ударили по Перми - возник пожар, похожий на гриб, который был виден из разных уголков города.

Также мы писали, что в мае Россия объявляла массовую тревогу из-за одновременных атак дронов и ракет. Под угрозой оказались сразу несколько регионов. Власти закрыли аэропорты и развернули системы ПВО.

Зеленский показал видео запуска ракет "Фламинго" по заводу в Чебоксарах
