Более 70% россиян теперь живут в зоне досягаемости украинских дронов, - СМИ

Украинские дроны теперь способны добраться до четверти территории России, где живет более 70% населения страны. Удары уже фиксируют на Урале, в более чем 1600 км от границы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

До четверти России - в зоне досягаемости

Украинские дальнобойные беспилотники теперь регулярно поражают цели в глубине России - вплоть до Уральских гор. Дальность ударов достигает 1600 км.

Зеленский подтвердил, что Украина уже способна бить по России на расстоянии более 1500 километров.

"Это делает четверть российской территории - где проживает более 70% населения - доступной для украинских беспилотников", - сказал Зеленский.

Какие города больше не в тылу

25 апреля дрон впервые с начала полномасштабного вторжения ударил по Екатеринбургу. Город расположен примерно в 1700 км от украинской границы и ранее считался полностью вне зоны досягаемости.

С начала апреля аэропорт города пять раз временно останавливал работу из-за угрозы беспилотников.

"Это стало шоком. Хотя никто не погиб, люди наконец поняли, что город больше не находится глубоко в тылу", - сказал местный житель Владимир.

Еще во время Второй мировой Екатеринбург служил тыловой базой - туда эвакуировали заводы, потому что город считали недосягаемым для атак из Европы. Теперь все изменилось.

Кроме Екатеринбурга, под удары попали и другие отдаленные регионы.

- Украина атаковала авиабазу, где стояли самолеты Су-57 и Су-34. Пермская область - беспилотники вызвали пожар и повредили установку на нефтеперерабатывающем заводе "Лукойл". Это примерно 1500 км от границы.

Bloomberg отмечает, что Украина все точнее бьет по экономической инфраструктуре России.

Среди целей - нефтеперерабатывающие заводы, предприятия по производству удобрений и порты, через которые Россия экспортирует энергоносители. Это сокращает доходы Кремля и ограничивает его возможности зарабатывать на росте цен из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Обе стороны сейчас ежедневно наносят удары по городам друг друга - сотнями беспилотников.