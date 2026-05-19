США хотят покупать украинские дроны и РЭБ: Bloomberg узнал детали переговоров

США ведут переговоры с Украиной относительно испытания и возможного приобретения украинских дронов и систем РЭБ, а также доступа к отдельным военным технологиям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

По данным издания, Пентагон уже обращался с просьбой протестировать ряд украинских оборонных разработок на территории США. Речь идет о беспилотниках и системах РЭБ, которые прошли боевые испытания во время войны против России.

Источники Bloomberg утверждают, что Вашингтон также заинтересован в доступе к отдельным технологиям и правам интеллектуальной собственности в рамках будущего соглашения, которое еще находится на стадии обсуждения.

Во время переговоров с США Украина утверждала, что ее технологии уже доказали эффективность в реальных боевых условиях. Именно благодаря развитию дронов и новой тактики Силы обороны смогли наносить удары по целям вглубь территории РФ и сдерживать превосходящие силы российской армии.

Однако, по словам источника, США хотят оценить продукцию на собственной территории с использованием собственных сил, прежде чем двигаться дальше.

Источники издания отметили, что США могут быть особенно заинтересованы в технологиях терминального наведения на основе искусственного интеллекта, навигации без GPS, устойчивых к помехам каналов связи и в самой боевой доктрине применения беспилотников.

Один из представителей оборонной отрасли объяснил Bloomberg, что проект документа, скорее всего, создан не как классическое соглашение о передаче технологий, а как механизм для тестирования и оценки украинских систем с целью формирования будущих потребностей американской армии.

Посол Украины в США Ольга Стефанишина заявила, что стороны уже работают над рамочным документом.

"В результате работы с Государственным департаментом и Пентагоном был разработан проект рамочного документа, который сейчас рассматривается обеими сторонами на различных институциональных уровнях, - отметила она. - Мы стремимся к взаимовыгодному сотрудничеству, которое усилит наши вооруженные силы".

Запад перенимает опыт ВСУ

Напомним, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вооруженные силы Украины сейчас являются самой мощной армией Европы благодаря боевому опыту и поддержке союзников.

Западные военные аналитики также признают, что украинские воины - лучшие в Европе. Особый интерес союзников вызывают отечественные наработки в использовании дронов.