ua en ru
Чт, 21 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Зеленский показал последствия "дальнобойной санкции" по Сызранскому НПЗ

12:00 21.05.2026 Чт
2 мин
Очередное мастерское поражение российского НПЗ на расстоянии более 800 км
aimg Валерий Ульяненко
Зеленский показал последствия "дальнобойной санкции" по Сызранскому НПЗ Фото: Владимир Зеленский (Getty Images)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Украина продолжает применять "дальнобойные санкции" против российской нефтепереработки. В ночь на 21 мая под ударом оказался Сызранский НПЗ, расположенный на расстоянии более 800 км от границы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского, сообщение Сил спецоперации и публикацию Сил беспилотных систем.

Читайте также: Украинские дроны уничтожили школу пилотов РФ с десятками оккупантов

В ССО сообщили, что подразделения Deep-strike поразили Сызранский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области, который принадлежит "Роснефти".

СБС рассказали, что удар по российскому заводу нанесли операторы 1-го отдельного центра и 413-го полка "Рейд".

"На объекте мощностью до 9 миллионов тонн нефти в год, расположенном более чем в 800 километрах от границы Украины, зафиксирован масштабный пожар", - говорится в заявлении ССО.

Что известно о Сызранском НПЗ

Сызранский НПЗ является частью самарского нефтеперерабатывающего узла "Роснефти" и производит бензин, дизельное и авиационное топливо, а также другие нефтепродукты. Годовой объем переработки завода составляет от 7 до 8,9 млн тонн нефти.

Кроме гражданских нужд, этот НПЗ обеспечивает топливом российскую военную авиацию и воинские части в центре и на юге России. Также оттуда нефтепродукты экспортируются через реку Волга и Каспийское море.

"Силы беспилотных систем последовательно снижают способности противника обеспечивать российские войска горюче-смазочными материалами и поддерживать ведение агрессивной войны против Украины", - отметили в СБС.

Что предшествовало

Сегодня ночью в соцсетях распространили информацию, что на Сызранском НПЗ вспыхнул пожар. Сначала местные жители будто слышали работу ПВО, потом раздались взрывы.

На обнародованных фото и видео видно столб черного дыма в районе НПЗ. Местные власти отчиталась о двух погибших людях в результате происшествия, также якобы есть пострадавшие.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир Зеленский Российская Федерация Силы беспилотных систем Силы специальных операций Война в Украине Дрони
Новости
В 5 областях Украины начались масштабные проверки из-за угрозы с севера: что важно знать
В 5 областях Украины начались масштабные проверки из-за угрозы с севера: что важно знать
Аналитика
Мигранты или возвращение своих: как Украина планирует закрыть дефицит в 4,5 млн работников
Александр Бердинскихредактор раздела "Бизнес" Мигранты или возвращение своих: как Украина планирует закрыть дефицит в 4,5 млн работников