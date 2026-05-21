Зеленский показал последствия "дальнобойной санкции" по Сызранскому НПЗ

Украина продолжает применять "дальнобойные санкции" против российской нефтепереработки. В ночь на 21 мая под ударом оказался Сызранский НПЗ, расположенный на расстоянии более 800 км от границы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского, сообщение Сил спецоперации и публикацию Сил беспилотных систем.

В ССО сообщили, что подразделения Deep-strike поразили Сызранский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области, который принадлежит "Роснефти".

СБС рассказали, что удар по российскому заводу нанесли операторы 1-го отдельного центра и 413-го полка "Рейд".

"На объекте мощностью до 9 миллионов тонн нефти в год, расположенном более чем в 800 километрах от границы Украины, зафиксирован масштабный пожар", - говорится в заявлении ССО.

Что известно о Сызранском НПЗ

Сызранский НПЗ является частью самарского нефтеперерабатывающего узла "Роснефти" и производит бензин, дизельное и авиационное топливо, а также другие нефтепродукты. Годовой объем переработки завода составляет от 7 до 8,9 млн тонн нефти.

Кроме гражданских нужд, этот НПЗ обеспечивает топливом российскую военную авиацию и воинские части в центре и на юге России. Также оттуда нефтепродукты экспортируются через реку Волга и Каспийское море.

"Силы беспилотных систем последовательно снижают способности противника обеспечивать российские войска горюче-смазочными материалами и поддерживать ведение агрессивной войны против Украины", - отметили в СБС.