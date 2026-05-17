Поражены нефтеобъекты, завод ВПК и аэродром: СБУ раскрыла детали атак на Москву и Крым
Служба безопасности Украины совместно с Силами обороны поразили предприятие ВПК и ряд нефтеобъектов в Московской области, а также военный аэродром "Бельбек" в Крыму.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
В Московской области был поражен:
- завод "Ангстрем", который поставляет полупроводники для военно-промышленного комплекса РФ и находится под санкциями США;
- Московский НПЗ;
- нефтеперекачивающая станция "Солнечногорская";
- нефтеперекачивающую станцию "Володарское".
Во временно оккупированном Крыму поражена инфраструктура и средства ПВО военного аэродрома "Бельбек", в частности:
- зенитный комплекс "Панцирь-С2";
- ангар с радаром к комплексу С-400;
- систему управления БПЛА "Орион" и наземную станцию управления БПЛА "Форпост";
- пункт передачи данных "земля-воздух";
- диспетчерскую вышку и ангар на аэродроме "Бельбек".
"Такие спецоперации СБУ имеют критическое значение для ослабления военного потенциала РФ. Поражение предприятий ВПК, военной инфраструктуры и нефтелогистики снижает возможности врага продолжать войну против Украины. Эти удары демонстрируют, что даже самая защищенная Московская область не является безопасной", - отметил глава СБУ Евгений Хмара.
Атака на Москву и Крым
Напомним, в ночь на 17 мая неизвестные дроны массированно атаковали Москву и область. Россияне неоднократно жаловались на взрывы, а перед этим было громко также в оккупированном Крыму.
В результате атаки дронов на Москву и область были поражены такие объекты, как технопарк, предприятие, НПЗ, аэропорт и наливная станция нефтепродуктов.
Впоследствии Министерство обороны Украины подтвердило удары по ряду объектов в Москве и Московской области, среди которых - НПЗ, нефтебаза и производства микроэлектроники.