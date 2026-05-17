Поражены нефтеобъекты, завод ВПК и аэродром: СБУ раскрыла детали атак на Москву и Крым

14:28 17.05.2026 Вс
2 мин
Операция была направлена на ослабление военного потенциала РФ
aimg Татьяна Степанова
Поражены нефтеобъекты, завод ВПК и аэродром: СБУ раскрыла детали атак на Москву и Крым Фото: СБУ раскрыла детали атак на Москву и Крым (Виталий Носач, РБК-Украина)
Служба безопасности Украины совместно с Силами обороны поразили предприятие ВПК и ряд нефтеобъектов в Московской области, а также военный аэродром "Бельбек" в Крыму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

В Московской области был поражен:

  • завод "Ангстрем", который поставляет полупроводники для военно-промышленного комплекса РФ и находится под санкциями США;
  • Московский НПЗ;
  • нефтеперекачивающая станция "Солнечногорская";
  • нефтеперекачивающую станцию "Володарское".

Во временно оккупированном Крыму поражена инфраструктура и средства ПВО военного аэродрома "Бельбек", в частности:

  • зенитный комплекс "Панцирь-С2";
  • ангар с радаром к комплексу С-400;
  • систему управления БПЛА "Орион" и наземную станцию управления БПЛА "Форпост";
  • пункт передачи данных "земля-воздух";
  • диспетчерскую вышку и ангар на аэродроме "Бельбек".

"Такие спецоперации СБУ имеют критическое значение для ослабления военного потенциала РФ. Поражение предприятий ВПК, военной инфраструктуры и нефтелогистики снижает возможности врага продолжать войну против Украины. Эти удары демонстрируют, что даже самая защищенная Московская область не является безопасной", - отметил глава СБУ Евгений Хмара.

Атака на Москву и Крым

Напомним, в ночь на 17 мая неизвестные дроны массированно атаковали Москву и область. Россияне неоднократно жаловались на взрывы, а перед этим было громко также в оккупированном Крыму.

В результате атаки дронов на Москву и область были поражены такие объекты, как технопарк, предприятие, НПЗ, аэропорт и наливная станция нефтепродуктов.

Впоследствии Министерство обороны Украины подтвердило удары по ряду объектов в Москве и Московской области, среди которых - НПЗ, нефтебаза и производства микроэлектроники.

Зеленский об атаке на Москву: вполне справедливые ответы Украины на затягивание войны
