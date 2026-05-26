После ночной атаки РФ утром бьет дронами по Украине: новые группы уже в воздухе

09:27 26.05.2026 Вт
Есть "прилеты" и падения сбитых обломков
Ирина Глухова
После ночной атаки РФ утром бьет дронами по Украине: новые группы уже в воздухе Фото: силы ПВО сбили 111 российских дронов (Getty Images)
Российские оккупанты устроили новую воздушную атаку на Украину в ночь на 26 мая. Враг атаковал двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" и 122 дронами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Чем атаковал враг

По данным военных, с 18:00 25 мая противник запустил по Украине:

  • две баллистические ракеты "Искандер-М" из Ростовской области РФ и временно оккупированного Крыма;
  • 122 ударных беспилотника, среди которых Shahed, реактивные дроны, "Гербера", "Италмас" и дроны-имитаторы типа "Пародия".

Пуски осуществлялись из районов Орла, Курска, Брянска, Миллерово, Приморско-Ахтарска и Гвардейского в оккупированном Крыму.

Как сработала ПВО

Воздушное нападение отражали:

  • авиация;
  • зенитные ракетные войска;
  • подразделения РЭБ;
  • мобильные огневые группы;
  • подразделения беспилотных систем Сил обороны.

По состоянию на 08:30 силы ПВО сбили или подавили 111 вражеских беспилотников на севере, юге и востоке страны.

"Зафиксировано попадание 9 ударных БпЛА и ракет на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки БпЛА) на 3 локациях", - говорится в сообщении.

В Воздушных силах предупредили, что российская атака продолжается. В воздушное пространство Украины уже зашли новые группы вражеских беспилотников.

Напомним, поздно вечером 25 мая Россия нанесла комбинированный ракетно-дроновой удар по Одессе и пригороду.

Поврежден объект инфраструктуры в одном из районов города. Также взрывная волна повредила окна в учебном заведении и жилых домах рядом.

Из-за вражеского обстрела погиб один человек, еще трое - ранены.

Также стало известно, что количество погибших в результате ночной атаки России на Киев 24 мая возросло.

Тем временем в Москве заявили о планах "системных ударов" по украинской столице. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время телефонного разговора с госсекретарем США Марко Рубио "официально доказал" об этом.

