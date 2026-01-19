До 16 часов без света или аварийно: где и как в Украине выключают свет

Утром понедельника, 19 января, в ряде регионов Украины введены аварийные отключения электроэнергии из-за сложной ситуации в энергосистеме, вызванной последствиями российских обстрелов.
РБК-Украина рассказывает, где и как сегодня в Украине выключают свет.
В компании отметили, что ранее обнародованные графики обесточивания в регионах, где применены аварийные отключения, пока не действуют. Энергетики работают над скорейшим восстановлением стабильного электроснабжения.
Аварийные отключения отменят после стабилизации ситуации в энергосистеме.
В "Укрэнерго" отмечают, что ситуация может меняться, поэтому потребителям советуют следить за официальными сообщениями операторов системы распределения (облэнерго) в своих регионах.
По состоянию на 08:30 аварийные отключения введены в Полтавской, Сумской, Харьковской областях.
Также в Киеве и Киевской области из-за сложной ситуации в энергетике действуют экстренные отключения света.
Как ранее объяснял гендиректор YASNO Сергей Коваленко Киев сейчас живет в режиме экстренных отключений: ориентировочно 3 часа со светом и 10 часов без.
Однако ситуация различается от района к району.
В какой группе отключений ваш дом, можно проверить на сайте компании.
Для потребителей компании ЦЭК графики почасовых отключений имеют следующий вид:
В то же время по словам главы Днепропетровского областного совета Николая Лукашука, область сейчас живет в режиме 4-4,5 очередей отключений, при котором электроэнергии может не быть до 16 часов в сутки, в зависимости от ситуации в сети.
В ДТЭК отметили, что графики действуют только для жителей области и только там, где позволяет состояние сети.
Одесса, частично Одесский район и некоторые районные центры Одесской области - продолжаются аварийные отключения.
Напоминаем, что проверить информацию об очередях отключений ГПВ и свой личный график по номеру лицевого счета можно:
на нашем сайте - https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts
в Viber-боте - https://chernihivoblenergo.com.ua/in_viber
в Telegram-боте - tg://resolve?domain=ChernigivOEbot.
Часы отсутствия электроснабжения:
Перечень адресов, обесточиваемых по очередям (подочередности) ГПВ можно посмотреть по ссылке https://www.cherkasyoblenergo.com/off
Страница в Telegram: t.me/pat_cherkasyoblenergo
Узнать свою подочередь можно в разделе "Почасовые отключения", проверить причину и ожидаемое время восстановления распределения электроэнергии - в чат-ботах Viber, Telegram, "Отключение по адресу" и "Актуальные отключения".
График отключений сейчас выглядит так:
Об изменениях будут сообщать на официальных сайте, Facebook-странице и Telegram-каналах Кировоградоблэнерго.
Узнать свою очередь отключений можно:
Узнать свою очередь можно:
Графики почасовых отключений для бытовых потребителей 19 января будут действовать в таком объеме:
Узнать свою очередь на отключение по адресу можно:
Графики почасовых отключений имеют шесть очередей и 12 подочередей - опубликованы они на сайте "Житомироблэнерго".
Актуальный график смотрите на сайте "Житомироблэнерго".
Следить за графиком можно на сайте в разделе "График почасового отключения электрической энергии в Тернопольской области".
Посмотреть очереди почасовых обесточиваний можно на сайте "Закарпатьеоблэнерго".
Больше информации об отключении света по конкретному адресу в городе, поселке, селе - на сайте "Волыньоблэнерго" или через Viber-бот.
Напомним, 14 января президент Владимир Зеленский сообщил, что из-за серьезных последствий российских атак на энергетическую инфраструктуру в Украине принято решение о введении чрезвычайного положения в энергетической сфере.
Уже через два дня, 16 января, Кабинет министров утвердил новые правила, которые позволяют ослаблять комендантский час в населенных пунктах и общинах, где действует чрезвычайная ситуация в энергетике.
Для Киева эти изменения уже вступили в силу. Подробнее о новых правилах в столице можно узнать в материале РБК-Украина.
Кроме того, в субботу Зеленский заявил, что украинская разведка имеет данные о подготовке новых российских ударов по энергетическим объектам и инфраструктуре Украины. По информации ГУР, Кремль рассматривает, в частности, возможные атаки на подстанции атомных электростанций.
При подготовке материала использованы данные "Укрэнерго", ДТЭК и облэнерго.