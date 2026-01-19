До 16 годин без світла або аварійно: де та як в Україні вимикають світло

"Укренерго"

В компанії зазначили, що раніше оприлюднені графіки знеструмлення в регіонах, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють. Енергетики працюють над якнайшвидшим відновленням стабільного електропостачання.

Аварійні відключення скасують після стабілізації ситуації в енергосистемі.

В "Укренерго" наголошують, що ситуація може змінюватися, тому споживачам радять стежити за офіційними повідомленнями операторів системи розподілу (обленерго) у своїх регіонах.

Аварійні відключення

Станом на 08:30 аварійні відключення запроваджено у Полтавській, Сумській, Харківській областях.

Екстрені відключення

Також у Києві та Київській області через складну ситуацію в енергетиці діють екстрені відключення світла.

Як раніше пояснював гендиректор YASNO Сергій Коваленко Київ наразі живе в режимі екстрених відключень: орієнтовно 3 години зі світлом і 10 годин без.

Однак ситуація різниться від району до району.

Дніпропетровська область

У якій групі відключень ваш будинок, можна перевірити на сайті компанії.

Для споживачів компанії ЦЕК графіки погодинних вимкнень мають такий вигляд:

1.1 черга: з 06:00 до 10:00, з 12:00 до 18:00 та з 20:00 до 24:00.

1.2 черга: з 06:00 до 10:00, з 12:00 до 18:00 та з 20:00 до 24:00.

2.1 черга: з 04:00 до 08:00, з 11:00 до 16:00 та з 18:00 до 22:00.

2.2 черга: з 04:00 до 08:00, з 11:00 до 16:00 та з 18:00 до 22:00.

3.1 черга: з 08:00 до 12:00, з 14:00 до 20:00 та з 22:00 до 24:00.

3.2 черга: з 08:00 до 12:00, з 14:00 до 20:00 та з 22:00 до 24:00.

4.1 черга: з 06:00 до 12:00, з 14:00 до 19:00 та з 22:00 до 24:00.

4.2 черги: з 06:00 до 10:00, з 12:00 до 18:00 та з 22:00 до 24:00.

5.1 черга: з 10:00 до 14:00 та з 16:00 до 22:00.

5.2 черга: з 02:00 до 08:00; з 11:00 до 16:00 та з 18:00 до 22:00.

6.1 черга: з 08:00 до 14:00 та з 16:00 до 22:00.

6.2 черга: з 08:00 до 14:00 та з 16:00 до 22:00.

Водночас за словами очільника Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука, область наразі живе в режимі 4-4,5 черг відключень, за якого електроенергії може не бути до 16 годин на добу, залежно від ситуації в мережі.

Одеська область

У ДТЕК зазначили, що графіки діють лише для мешканців області і тільки там, де дозволяє стан мережі.

Одеса, частково Одеський район і деякі районні центри Одещини - тривають аварійні відключення.

Чернігівська область

Нагадуємо, що перевірити інформацію щодо черг відключень ГПВ та свій особистий графік за номером особового рахунку можна:

на нашому сайті – https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

у Viber-боті – https://chernihivoblenergo.com.ua/in_viber

у Telegram-боті – tg://resolve?domain=ChernigivOEbot.

Черкаська область

Години відсутності електропостачання:

підчерга 1.1 23:00 - 24:00

підчерга 2.1 21:00 - 24:00

підчерга 2.2 21:00 - 24:00

підчерга 3.1 23:00 - 24:00

підчерга 3.2 23:00 - 24:00

підчерга 5.1 22:00 - 24:00

підчерга 5.2 19:00 - 23:00

підчерга 6.1 20:00 - 23:00

підчерга 6.2 21:00 - 23:00

Перелік адрес, що знеструмлюються по чергах (підчергах) ГПВ можна переглянути за посиланням https://www.cherkasyoblenergo.com/off

Сторінка у Telegram: t.me/pat_cherkasyoblenergo

Хмельницька область

Дізнатися свою підчергу можна у розділі "Погодинні відключення", перевірити причину та очікуваний час відновлення розподілу електроенергії — у чат-ботах Viber, Telegram, "Відключення за адресою" й "Актуальні відключення".

Кіровоградська область

Графік відключень наразі виглядає так:

Черга 1.1: 00-02, 04-06, 08-11, 12-15, 16-19, 20-22

Черга 1.2: 00-02, 04-06, 08-11, 12-14, 16-19, 20-22

Черга 2.1: 00-02, 04-06, 07-10, 12-15, 16-18, 20-22

Черга 2.2: 00-02, 04-06, 08-10, 11-14, 15-18, 20-22

Черга 3.1: 00-02, 04-06, 08-10, 11-14, 16-18, 19-22

Черга 3.2: 00-02, 04-07, 08-10, 12-14, 15-18, 19-22

Черга 4.1: 02-04, 06-09, 10-12, 13-16, 18-20, 21-24

Черга 4.2: 02-04, 06-09, 10-12, 14-16, 17-20, 21-24

Черга 5.1: 02-04, 06-08, 09-12, 13-16, 17-20, 22-24

Черга 5.2: 02-04, 06-08, 09-12, 14-17, 18-20, 22-24

Черга 6.1: 02-04, 06-08, 10-13, 14-17, 18-21, 22-24

Черга 6.2: 02-04, 06-08, 10-13, 14-16, 18-21, 22-24

Про зміни повідомлятимуть на офіційних сайті, Facebook-сторінці та Telegram-каналах Кіровоградобленерго.

Львівська область

Дізнатись свою чергу відключень можна:

на сайті "Львівобленерго", розділ "Чому немає світла?";

у чат-боті "Львівобленерго" у Viber (для побутових споживачів);

у чат-боті "Львівобленерго" у Telegram (для побутових споживачів);

у чат-боті "Львівобленерго Бізнес" у Viber (для юридичних споживачів);

у чат-боті "Львівобленерго Бізнес" у Telegram (для юридичних споживачів).

Івано-Франківська область

Дізнатися свою чергу можна:

на головній сторінці сайту "Прикарпаттяобленерго" у розділі "Графіки аварійних вимкнень";

у Viber-боті компанії;

за посиланням.

Рівненська область

Графіки погодинних відключень для побутових споживачів 19 січня діятимуть у такому обсязі:

підчерга 1.1 - 02.00-08.00, 11.00-16.00, 20.00-00.00;

підчерга 1.2 - 02.00-08.00, 11.00-16.00, 20.00-00.00;

підчерга 2.1 - 04.00-08.00, 11.00-16.00, 20.00-00.00;

підчерга 2.2 - 04.00-08.00, 11.00-16.00, 18.00-00.00;

підчерга 3.1 - 02.00-06.00, 08.00-14.00, 16.00-21.00;

підчерга 3.2 - 02.00-06.00, 10.00-14.00, 16.00-22.00;

підчерга 4.1 - 00.00-02.00, 08.00-11.00, 14.00-18.00, 21.00-00.00;

підчерга 4.2 - 00.00-02.00, 06.00-11.00, 14.00-18.00, 20.00-22.00;

підчерга 5.1 - 00.00-02.00, 06.00-11.00, 14.00-20.00;

підчерга 5.2 - 00.00-02.00, 06.00-11.00, 14.00-20.00;

підчерга 6.1 - 00.00-04.00, 08.00-14.00, 16.00-20.00;

підчерга 6.2 - 00.00-04.00, 08.00-14.00, 16.00-20.00.

Дізнатися свою чергу на відключення за адресою можна:

для Рівного - тут;

для Рівненської області - тут.

Житомирська область

Графіки погодинних відключень мають шість черг та 12 підчерг - опубліковані вони на сайті "Житомиробленерго".

Актуальний графік дивіться на сайті "Житомиробленерго".

Тернопільська область

Слідкувати за графіком можна на сайті у розділі "Графік погодинного відключення електричної енергії в Тернопільській області".

Закарпатська область

Переглянути черги погодинних знеструмлень можна на сайті "Закарпаттяобленерго".

Волинська область

Більше інформації про відключення світла за конкретною адресою у місті, селищі, селі - на сайті "Волиньобленерго" або через Viber-бот.