До 16 годин без світла або аварійно: де та як в Україні вимикають світло

Зранку понеділка, 19 січня, у низці регіонів України запроваджені аварійні відключення електроенергії через складну ситуацію в енергосистемі, спричинену наслідками російських обстрілів.
РБК-Україна розповідає, де та як сьогодні в Україні вимикають світло.
В компанії зазначили, що раніше оприлюднені графіки знеструмлення в регіонах, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють. Енергетики працюють над якнайшвидшим відновленням стабільного електропостачання.
Аварійні відключення скасують після стабілізації ситуації в енергосистемі.
В "Укренерго" наголошують, що ситуація може змінюватися, тому споживачам радять стежити за офіційними повідомленнями операторів системи розподілу (обленерго) у своїх регіонах.
Станом на 08:30 аварійні відключення запроваджено у Полтавській, Сумській, Харківській областях.
Також у Києві та Київській області через складну ситуацію в енергетиці діють екстрені відключення світла.
Як раніше пояснював гендиректор YASNO Сергій Коваленко Київ наразі живе в режимі екстрених відключень: орієнтовно 3 години зі світлом і 10 годин без.
Однак ситуація різниться від району до району.
У якій групі відключень ваш будинок, можна перевірити на сайті компанії.
Для споживачів компанії ЦЕК графіки погодинних вимкнень мають такий вигляд:
Водночас за словами очільника Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука, область наразі живе в режимі 4-4,5 черг відключень, за якого електроенергії може не бути до 16 годин на добу, залежно від ситуації в мережі.
У ДТЕК зазначили, що графіки діють лише для мешканців області і тільки там, де дозволяє стан мережі.
Одеса, частково Одеський район і деякі районні центри Одещини - тривають аварійні відключення.
Нагадуємо, що перевірити інформацію щодо черг відключень ГПВ та свій особистий графік за номером особового рахунку можна:
на нашому сайті – https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts
у Viber-боті – https://chernihivoblenergo.com.ua/in_viber
у Telegram-боті – tg://resolve?domain=ChernigivOEbot.
Години відсутності електропостачання:
Перелік адрес, що знеструмлюються по чергах (підчергах) ГПВ можна переглянути за посиланням https://www.cherkasyoblenergo.com/off
Сторінка у Telegram: t.me/pat_cherkasyoblenergo
Дізнатися свою підчергу можна у розділі "Погодинні відключення", перевірити причину та очікуваний час відновлення розподілу електроенергії — у чат-ботах Viber, Telegram, "Відключення за адресою" й "Актуальні відключення".
Графік відключень наразі виглядає так:
Про зміни повідомлятимуть на офіційних сайті, Facebook-сторінці та Telegram-каналах Кіровоградобленерго.
Дізнатись свою чергу відключень можна:
Дізнатися свою чергу можна:
Графіки погодинних відключень для побутових споживачів 19 січня діятимуть у такому обсязі:
Дізнатися свою чергу на відключення за адресою можна:
Графіки погодинних відключень мають шість черг та 12 підчерг - опубліковані вони на сайті "Житомиробленерго".
Актуальний графік дивіться на сайті "Житомиробленерго".
Слідкувати за графіком можна на сайті у розділі "Графік погодинного відключення електричної енергії в Тернопільській області".
Переглянути черги погодинних знеструмлень можна на сайті "Закарпаттяобленерго".
Більше інформації про відключення світла за конкретною адресою у місті, селищі, селі - на сайті "Волиньобленерго" або через Viber-бот.
Нагадаємо, 14 січня президент Володимир Зеленський повідомив, що через серйозні наслідки російських атак на енергетичну інфраструктуру в Україні ухвалено рішення про запровадження надзвичайного стану в енергетичній сфері.
Вже за два дні, 16 січня, Кабінет міністрів затвердив нові правила, які дозволяють послаблювати комендантську годину в населених пунктах і громадах, де діє надзвичайна ситуація в енергетиці.
Для Києва ці зміни вже набрали чинності. Детальніше про нові правила у столиці можна дізнатися у матеріалі РБК-Україна.
Крім того, у суботу Зеленський заявив, що українська розвідка має дані про підготовку нових російських ударів по енергетичних об’єктах та інфраструктурі України. За інформацією ГУР, Кремль розглядає, зокрема, можливі атаки на підстанції атомних електростанцій.
При підготовці матеріалу використані дані "Укренерго", ДТЕК та обленерго.