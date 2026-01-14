ua en ru
Украина вводит режим чрезвычайной ситуации в энергетике

Украина, Среда 14 января 2026 19:43
UA EN RU
Украина вводит режим чрезвычайной ситуации в энергетике Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Офис президента Украины)
Автор: Антон Корж

Из-за тяжелых последствий российских ударов по энергетической инфраструктуре Украины будет принято решение ввести чрезвычайное положение в энергетике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение президента Украины Владимира Зеленского.

Зеленский подчеркнул, что последствия ударов РФ очень тяжелые, как и ухудшение погодных условий. Ремонтные бригады, энергетические компании, спасатели, коммунальщики - сейчас все работают в круглосуточном режиме, чтобы восстановить электроснабжение и отопление.

Однако поскольку многие вопросы требуют срочного решения, будет объявлено чрезвычайное положение в энергетике. В частности, будет создан координационный штаб в Киеве, который будет действовать постоянно.

"В целом в энергетике Украины будет введен режим чрезвычайной ситуации. Руководителем работ по поддержке людей и общин в таких условиях, а также решению практических вопросов определен первый вице-премьер-министр - министр энергетики Украины", - заявил президент.

Еще одна задача - правительство должно максимально активизировать работу с партнерами, чтобы получить от них оборудование и поддержку для восстановления энергосистемы.

"Кабинет Министров обеспечит на время именно такой ситуации максимальную дерегуляцию всех процессов по подключению резервного энергетического оборудования к сетям. Работаем также, чтобы ощутимо увеличить объем импорта электричества в Украину", - добавил Зеленский.

Фото: Зеленский / Telegram

Напомним, что в Украине 15 января продолжится действие почасовых отключений электроэнергии для населения. Параллельно будут действовать графики ограничения мощности для промышленности.

Отметим, по данным Минэнерго, самая сложная ситуация со светом в Украине из-за российских терактов по состоянию на утро 14 января остается в столичном регионе - Киеве и области. В столице действуют экстренные или аварийные отключения электроэнергии. При этом на одном берегу столицы ситуация со светом сложнее, чем на другом.

