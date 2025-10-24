"Холостяк-14": какая девушка внезапно ушла из шоу и чем удивил Цымбалюк на Церемонии роз

Во втором выпуске "Холостяка" Тарас Цымбалюк продолжил знакомство с участницами. А еще он впервые подарил девушкам розы, но не всем.

Какой была первая Церемония роз и кто остался на проекте, рассказывает РБК-Украина .

Начало нового выпуска, знакомства и первое свидание

"У меня нет абсолютно никакого конвейера из девушек" - отметил Тарас.

Также он рассказал об отношениях со Светланой Готочкиной. По словам актера, его бывшая совсем "не понимала", как это, когда актер может работать без выходных и почти без свободного времени. Ссор было немало, под Новый год они разорвали отношения.

А еще девушки рассказали, чем ее покорил Цымбалюк. Некоторые даже признавались, что шли на проект именно из-за того, что главным героем стал Тарас.

Далее в выпуске показали знакомство, которое не вошло в первую серию. Тогда Тарас удивился, когда увидел перед собой Диану. Они знали друг друга до проекта.

Диана из "Холостяка" (скриншот)

Диана Зотова - модель, ей 24 года. Девушка из многодетной семьи, у нее три брата и сестренка. Ее папа ушел из семьи, детство Дианы было нелегким, она начала работать с 14 лет.

Зотова познакомилась с Цымбалюком на конкурсе красоты, где тот был ведущим. А на знакомстве с другими участницами Диана призналась девушкам, что еще и переписывалась с "Холостяком" в Instagram. Конечно, это порадовало не всех.

Далее к Тарасу вышла Настя. Ей 30 лет и она причастная к милитари-сообществу проектный менеджер.

Она подарила Цымбалюку интересный подарок - кулон-зажигалку. Это заинтересовало актера.

Настя из "Холостяка" (скриншот)

"У него вайб мужчины, уверенный в себе мужчина. Не было ощущения, что это актер стоит", - призналась она.

Затем к девушкам зашла не только Настя. После нее в зал, где сидели все участницы, пришла Валерия. Оказалось, она пригласила Тараса на свидание еще до начала Церемонии знакомства.

28-летняя мастер спорта Украины по конному спорту встретила Цымбалюка в форме, которая, как отметил актер, удачно подчеркнула ее фигуру. Сейчас девушка живет за границей, но мечтает вернуться домой и хочет познакомить Тараса с близкими.

Валерия из "Холостяка" (скриншот)

Тарас и Валерия успели много пообщаться. Актер отметил, что давно не сидел верхом, но он уже имел такой опыт на съемках.

Цымбалюк не сводил глаз с девушки. Она это замечала и ей это нравилось. Актер сделал немало комплиментов, особенно он отмечал фигуру девушки.

Игра на откровенность и личный разговор с Дианой

Участницы "Холостяка", когда услышали о первом свидании Цымбалюка, не скрывали эмоций. Они рассчитывали на то, что сначала актер познакомится со всеми. Девушки увидели сильную конкурентку.

Затем участницы начали спорить между собой. Кто-то пытался спровоцировать скандал из-за одежды, кто-то ссорился из-за Тараса.

Второй выпуск "Холостяка" (скриншот)

Когда же к девушкам зашел Цымбалюк, они сразу забыли о ссорах. Участницы презентовали свои "афиши", которые сделали, пока ждали "Холостяка".

Актер сразу обратил на "афишу" Дианы, он угадал, что слова о втором шансе оставила именно она. И поэтому Тарас пригласил девушку на отдельный разговор.

И пока Цымбалюка не было, другие участницы присоединились к игре, которую устроил Григорий Решетник. Девушки признавались, легко ли они влюбляются, боятся ли остаться без свидания и врут ли они, когда хотят понравиться.

Ира из "Холостяка" (скриншот)

Общение было откровенным. Девушки даже говорили, готовы ли они к интиму на первом свидании. Оказалось, только Надин сказала "да" на такой острый вопрос. Кроме этого, некоторые участницы прощали измену в прошлых отношениях.

Между тем, Тарас и Диана общались о "втором шансе". Они общались несколько лет назад, но позже Цымбалюк "отписался" от соцсетей Зотовой, ведь их отношения не получили никакого развития. Пара флиртовала, они много смеялись.

Диана из "Холостяка" (скриншот)

Цымбалюк помнил немало деталей о девушке. Это ее впечатлило. Но Диана сказала, что должна покинуть проект на время, не навсегда. У модели был важный контракт, она объяснила, почему для нее это нужно.

Сначала Тарас отметил, что это не очень честно по отношению к другим участницам, но когда услышал, что Зотова несет финансовую ответственность за свою семью, отнесся к этому с пониманием.

Тарас и Диана (скриншот)

Также модель призналась, что в 18 лет сменила имя и фамилию. Все из-за ситуации с отцом. Ее папа ушел из семьи и судится с бывшей женой и даже детьми. Поэтому Диана отреклась от родственника и его фамилии. Когда же Тарас прощался с девушкой, они обменялись обещаниями о будущем свидании и говорили о танцах.

В конце разговора Диана не получила розу. А Тарас вернулся к девушкам. Он продолжил рассматривать "афиши" девушек.

Какие "афиши" сделали участницы (скриншот)

Разговор "на троих"

София Шамия рассказала, что стремится помогать людям. Ее история не понравилась другим участницам, ее назвали неискренней. Далее Цымбалюк просматривал "афиши" девушек.

Особое внимание привлекла работа Надежды. Она "дорисовала" интимную игрушку.

Надежда из "Холостяка" (скриншот)

Каждая из участниц понемногу о себе рассказывала. Когда Виточка представила свою "афишу", то она говорила об украинской культуре. Это понравилось Тарасу, но он отметил, что не видит настоящий характер девушки.

Далее Цымбалюк пригласил на отдельный разговор сразу трех девушек: Надю, Виточку и Юлю.

Надин, Виточка и Юля (скриншот)

Девушки прямо спросили, есть ли у Тараса определенные ожидания. Они заметили, что в прошлом актер выбирал блондинок, а потому участницы с другим цветом волос начали волноваться.

Впрочем, "Холостяк" успокоил своих собеседниц и сказал, что прическа точно никак не повлияет на его выбор. Девушки рассказали о традициях своей семьи, а Юля призналась, что мечтает о создании собственной семьи, ведь сейчас ей этого не хватает.

А Виточка рассказала, что в 19 лет ей диагностировали рак щитовидной железы. Она пережила ужасные моменты, боялась умереть. Тогда девушка не знала, что сумеет победить онкологию.

Веточка из "Холостяка" (скриншот)

Юля также объяснила, почему подарила во время знакомства маленькую машинку. Для этого он попросил ее выйти для разговора "тет-а-тет". Девушка воспитывает маленького сына, именно поэтому она передала Тарасу игрушку.

Юля из "Холостяка" (скриншот)

Девушка была замужем. Поэтому Юля не сразу открыла сердце для новых отношений, сейчас она стремится найти мужчину, который даст ей уверенность и настоящие чувства.

Тарас сказал, что его не пугают дети. Он подчеркнул, что это не преграда. Юля была благодарна ему за откровенность.

Разговор с "хищницами"

Когда девушки и Тарас вернулись в зал, они продолжили просматривать "афиши". Цымбалюк отметил, что многие участницы делали изображения с "хищницами".

Артист выбрал три "афиши", их создали Николетта, Надин и Иры. Девушки рассказали о своих желаниях.

А потом его заинтересовала "афиша", в которой было указано датой премьеры 2027 год. Тарас заинтересовался, ведь думал, что так автор "анонса" намекала на будущее, на создание семьи. Но Ира, которая делала эту "афишу", призналась, что выбрала дату случайно. Это немного расстроило Цымбалюка.

Ира из "Холостяка" (скриншот)

Затем о своих "афишах" рассказали Оксана и Дарья. Последняя прямо сказала, что уже в следующем году планирует выйти замуж. Это развеселило Тараса.

Дарья из "Холостяка" (скриншот)

На разговор актер пригласил Иру, Олю, Оксану и Ирину в шляпе. Кстати, Тарас прямо спросил у девушки, когда та "снимет шапку". Она немного смутилась, но все же показала себя без шляпки.

Новый сезон "Холостяка" (скриншот)

Тренер Оля рассказала Тарасу, что у нее двое детей. "Холостяк" отметил, что никогда бы не подумал, что у нее уже взрослые сын и дочь.

Ольга из "Холостяка" (скриншот)

Косметолог Оксана сказала, что устала все постоянно контролировать. Она мечтает о семье, детях. Сейчас ей 30 и поэтому участница проекта хочет заниматься личной жизнью. Тарас отметил, что пошел на реалити именно для того, чтобы иметь время на новые отношения и семью, которую планирует создать.

Оксана из "Холостяка" (скриншот)

Откровенный разговор с Натальей

Когда же Тарас вернулся к участницам, то заметил, что среди всех девушек очень скучает Наталья из ГСЧС. Поэтому он пригласил ее на отдельный разговор.

Наталья из "Холостяка" (скриншот)

Участница реалити прямо сказала Тарасу, что смутилась во время съемок. Она растерялась, хотя шла на проект именно из-за Цымбалюка. Наталья увидела актера во время съемок, она очень хотела пообщаться с артистом.

История о работе девушки впечатлила Тараса. И Наталья рассказала, что во время одного из ракетных ударов по Киеву погибли три спасателя из ее отряда. И это больно по ней ударило. Девушка не могла сдерживать слезы.

Наталья на "Холостяке" (скриншот)

Внезапно девушка сказала, что хочет покинуть проект. Ей было тяжело находиться на реалити, ведь она мысленно была не на съемках, а вместе со спасателями, которые круглосуточно помогают людям.

"Не могу себе позволить оставаться здесь", - сказала она.

Тарас подарил ей розу, чтобы цветок стал символом этой истории. Наталья поблагодарила и покинула проект.

Церемония роз

Участницами третьего выпуска, которых мы еще увидим в эфире, стали:

Николетта (работает в туристической компании)

Юля (менеджер по логистике)

Ира (модель с интересной шляпкой)

Юля (фотограф)

Надин (модель)

Оля (фитнес-тренер)

Ира (владелица бренда купальников)

Надежда (владелица салона красоты)

Валерия (чемпионка по конному спорту)

Дарья (владелица свадебного агентства)

Оксана (косметолог)

Вика (говорила с Тарасом об астрологии)

А еще "заочную" розу получила Диана. Модель отправилась на съемки, но обещала вернуться.

София, Яна и Анастасия не получили розу. С ними Тарас назначил свидание.