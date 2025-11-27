"У него есть избранница": Надя из "Холостяка" раскрыла правду о Цымбалюке

Участница "Холостяка" Надежда Авраменко, которая покинула проект в 4 выпуске, прямо сказала, свободно ли сердце Тараса Цымбалюка. Инсайд оказался очень интересным.

Что Авраменко рассказала о финале "Холостяка"

Так, Надя ответила, пошла бы она на свидание с Цымбалюком, если бы он позвонил или написал ей сейчас.

И оказалось, что Авраменко вообще не рассматривает такой "сценарий". Все потому, что она знает, чем закончился "Холостяк" и нашел ли Тарас свою любовь на проекте.

"Ну, это немного странно. Давайте так, съемки закончились, а у него уже есть избранница с проекта. Он уже не свободный мужчина, я не хожу на свидания с мужчинами, у которых кто-то есть!" - подчеркнула Надя.

Надя и Тарас на "Холостяке" (фото: пресс-служба)

К слову, на такой вопрос уже отвечали другие участницы реалити. Так, Вика Крылас в интервью РБК-Украина намекала, что не готова говорите о личной жизни Цымбалюка.

"Я имею прекрасные отношения с Тарасом, мы общаемся и поддерживаем теплую связь. Пока я не готова подробно ответить на этот вопрос, возможно, позже моя позиция немного изменится", - рассказала модель.

А Ира Пуха в интервью РБК-Украина сказала совсем другое. Она прямо заявила, что на такое предложение она сказала бы "да".

"Ну да, а чего нет? Ну а что? Это жизнь, боже. Тут он не подумал, там я что-то не сделала, пошли пообщались, да-да или нет-нет. А почему бы и нет? Это жизнь, поэтому я бы согласилась 100%", - сказала Ира.

В последнем выпуске "Холостяка" Цымбалюк попрощался еще с одной участницей. И уже 28 ноября выйдет новый эпизод, в котором за сердце Тараса продолжат борьбу: