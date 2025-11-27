ua en ru
Чт, 27 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

"У него есть избранница": Надя из "Холостяка" раскрыла правду о Цымбалюке

Четверг 27 ноября 2025 17:44
UA EN RU
"У него есть избранница": Надя из "Холостяка" раскрыла правду о Цымбалюке Тарас Цимбалюк (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)
Автор: Полина Иваненко

Участница "Холостяка" Надежда Авраменко, которая покинула проект в 4 выпуске, прямо сказала, свободно ли сердце Тараса Цымбалюка. Инсайд оказался очень интересным.

В интервью РБК-Украина Надя отметила, что у Тараса есть возлюбленная.

Что Авраменко рассказала о финале "Холостяка"

Так, Надя ответила, пошла бы она на свидание с Цымбалюком, если бы он позвонил или написал ей сейчас.

И оказалось, что Авраменко вообще не рассматривает такой "сценарий". Все потому, что она знает, чем закончился "Холостяк" и нашел ли Тарас свою любовь на проекте.

"Ну, это немного странно. Давайте так, съемки закончились, а у него уже есть избранница с проекта. Он уже не свободный мужчина, я не хожу на свидания с мужчинами, у которых кто-то есть!" - подчеркнула Надя.

&quot;У него есть избранница&quot;: Надя из &quot;Холостяка&quot; раскрыла правду о ЦымбалюкеНадя и Тарас на "Холостяке" (фото: пресс-служба)

К слову, на такой вопрос уже отвечали другие участницы реалити. Так, Вика Крылас в интервью РБК-Украина намекала, что не готова говорите о личной жизни Цымбалюка.

"Я имею прекрасные отношения с Тарасом, мы общаемся и поддерживаем теплую связь. Пока я не готова подробно ответить на этот вопрос, возможно, позже моя позиция немного изменится", - рассказала модель.

А Ира Пуха в интервью РБК-Украина сказала совсем другое. Она прямо заявила, что на такое предложение она сказала бы "да".

"Ну да, а чего нет? Ну а что? Это жизнь, боже. Тут он не подумал, там я что-то не сделала, пошли пообщались, да-да или нет-нет. А почему бы и нет? Это жизнь, поэтому я бы согласилась 100%", - сказала Ира.

В последнем выпуске "Холостяка" Цымбалюк попрощался еще с одной участницей. И уже 28 ноября выйдет новый эпизод, в котором за сердце Тараса продолжат борьбу:

  • Дарья Романец
  • Ирина Пономаренко
  • Настя Половинкина
  • Валерия Жуковская
  • Оксана Шанюк
  • Ирина Кулешина
  • Надин Головчук
  • Ольга Дзундза.

Вас может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
Холостяк Новости шоу-бизнеса Тарас Цымбалюк Звезды шоу-бизнеса
Новости
Зеленский обратился к Трампу в День благодарения: ожидаем развития дипломатии
Зеленский обратился к Трампу в День благодарения: ожидаем развития дипломатии
Аналитика
Денег от ЕС может не быть? Когда ждать решения по репарационному кредиту и кто мешает
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Денег от ЕС может не быть? Когда ждать решения по репарационному кредиту и кто мешает