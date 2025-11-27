ua en ru
Надя из "Холостяка" раскрыла, какая именно женщина нужна Цымбалюку

Четверг 27 ноября 2025 20:23
UA EN RU
Надя из "Холостяка" раскрыла, какая именно женщина нужна Цымбалюку Тарас Цимбалюк и Надежда Авраменко (фото: пресс-служба)
Автор: Сюзанна Аль Мариди, Полина Иваненко

Участница "Холостяка-14" Надежда Авраменко, которая покинула проект в 4 выпуске, поделилась своими эмоциями после прощания с Тарасом Цымбалюком и рассказала, какую женщину видит рядом с главным героем.

Об этом Надежда рассказала в интервью РБК-Украина.

Почему Надя чувствовала, что не получит розу

На Церемонии Тарас не дал участнице заветный цветок, объяснив это тем, что между ними лишь "дружеский вайб".

Авраменко призналась, что была готова к такому развитию событий. Причина в том, что во время их свидания она не смогла открыться так, как хотелось бы.

"Я мало открылась, мало разговаривала на какие-то более глубокие темы, поэтому у меня было такое подозрение", - объяснила участница.

Также она призналась, что могла бы создать пару с Цымбалюком, но при определенных условиях.

"Для этого нужно было сделать много работы. У меня характер немножко тяжеловат. Мне нужно было больше открыться с женской стороны, а для этого нужно только время и общение с мужчиной, с которым я строю отношения", - подчеркнула она.

Надя из &quot;Холостяка&quot; раскрыла, какая именно женщина нужна Цымбалюку Почему Надя не получила розу (фото: instagram.com/_avramenko__)

Какая женщина нужна Цымбалюку

В то же время Надежда четко сформулировала, какую женщину видит рядом с актером. После непродолжительного общения с ним она поняла, чего ей не хватило.

"Это должна быть реализованная, но более слабая все равно девушка. Слабая в том плане, что более женственная, мягкая, которая умеет эту кошечку в себе показать", - поделилась она.

Напомним, сейчас в проекте "Холостяк" осталось 8 участниц, которые продолжают бороться за сердце актера. Среди таких: Дарья Романец, Ирина Пономаренко, Настя Половинкина, Валерия Жуковская, Оксана Шанюк, Ирина Кулешина, Надин Головчук и Ольга Дзундза.

Ранее Авраменко также раскритиковала участниц, которые после вылета жалуются на проект и его условия.

