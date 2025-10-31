"Мисс Украина-2023" со скандалом ушла из "Холостяка"

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию шоу.

Почему Шамия ушла из "Холостяка"

Так, после группового свидания с Тарасом Цымбалюком, на котором была не только София, но и Настя и Яна, все девушки собрались в своем домике. И там между участницами вспыхнул скандал.

Сначала они обсуждали Цымбалюка, но вдруг к Софии обратилась Ира, владелица бренда купальников.

"София, а тебе вообще комфортным было общение с Тарасом?" - спросила она.

"Я так понимаю, у тебя уже был опыт общения с мужчинами 35+" - потом сказала участница.

София смутилась и не сразу поняла, к чему были такие вопросы. Она рассказала, что действительно имела отношения с мужчиной "плюс-минус 31 год", которые длились почти два года.

София ушла из "Холостяка" (скриншот)

А потом выяснилось, что этому разговору предшествовала ссора, которая не попала в кадр. Правда всплыла на поверхность, когда владелица салона красоты Надежда попыталась защитить модель от упреков.

Тогда же косметолог Оксана рассказала, что за день до этого между Софией ею возник конфликт, который едва не дошел до драки.

"Я специально при ней сказала, что мне, например, не очень понятно: как Софийка может строить отношения с мужчиной, на 15 лет старше, потому что я в 20 лет думала о другом. И тут София разворачивается, начинает на меня бросаться", - сказала Оксана.

На это Шамия попросила косметолога прямо говорить о вещах, которые она хочет рассказать. И тогда Оксана призналась, что не поднимала эту тему до этого, чтобы "не унижать" 20-летнюю модель.

"Я еще когда на первой вечеринке увидела Софию, а я ее визуально узнала, мне показывали фотку... Я понимала, что там происходит", - рассказала косметолог.

Оксана высказалась о Софии (скриншот)

А потом историю Оксаны пересказала Ира владелица бренда купальников. Она заявила, что София якобы была любовницей.

"Оксана знает о ее истории, что девочка к ней ходит беременная, на процедуры косметические. И она узнала о том, что ее муж изменяет именно с Софией", - рассказала Ира.

После этого историю рассказала уже сама Оксана.

"Мне стыдно за таких женщин как ты. Потому что когда ко мне приходила девочка, она плакала, потому что она планировала детей. И показывала фотки и переписку его с тобой", - заявила косметолог.

Шамия ушла из "Холостяка" (скриншот)

Когда София услышала эти слова, она сказала, что ничего не будет доказывать, а потом встала и ушла. Модель хотела кому-то позвонить, а затем она пошла в комнату и собрала вещи. Другие девушки попытались ее успокоить, но Шамия решила оставить проект и уехала.