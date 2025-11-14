ua en ru
"Не люблю обман". Цымбалюк резко попрощался с участницей "Холостяка", которой пророчили победу

Пятница 14 ноября 2025 20:46
"Не люблю обман". Цымбалюк резко попрощался с участницей "Холостяка", которой пророчили победу Тарас Цымбалюк прогнал участницу за обман (скриншот)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

В 5 выпуске "Холостяка" Тарас Цымбалюк неожиданно попрощался с Дианой Зотовой, которой пророчили победу. Актер раскрыл потрясающую правду о модели, после чего не смог позволить ей остаться на проекте.

Подробнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на новый выпуск "Холостяка-14".

Диана Зотова покинула проект "Холостяк-14": причина

Новую неделю на проекте девушки проводили в Карпатах в палаточном лагере. Во время личного общения с моделью Тарас выяснил правду, которая заставила ее выгнать.

Как выяснилось, Диана все еще испытывает чувства к бывшему. Ранее в СМИ сообщали, что она два года находилась в отношениях с футболистом Николаем Кухаревичем.

Во время разговора Холостяк вспомнил их предыдущее свидание со сбором мусора, которое оставило противоречивые впечатления о девушке. Он отметил, что Диана так и не проявила себя.

&quot;Не люблю обман&quot;. Цымбалюк резко попрощался с участницей &quot;Холостяка&quot;, которой пророчили победуДиана Зотова покинула "Холостяк" (скриншот)

Модель объяснила, что для нее это было необычное свидание, но в то же время веселое, как и путешествие в Карпаты.

На вопрос, зачем она пришла на шоу, Зотова ответила, что у них была с Тарасом история. Однако он вспомнил статью о ее личной жизни.

"Я считала, что они (прошлые отношения - ред.) завершились навсегда. Когда я пришла на проект, он начал меня искать, потому что у него остались чувства", - пояснила Диана.

"Я подозревал, но не был готов это услышать", - поделился впечатлениями от правды Тарас.

&quot;Не люблю обман&quot;. Цымбалюк резко попрощался с участницей &quot;Холостяка&quot;, которой пророчили победуЦымбалюк выгнал Зотову из "Холостяка" (скриншот)

Актер отметил, что, очевидно, именно ради встречи с бывшим Зотова отпросилась с проекта еще во время знакомства.

"Зачем она вообще сюда пришла. Я хочу реально глубоких чувств в своей жизни", - заявил Цымбалюк.

Он был неприятно поражен раскрытием правды. Диана же отметила, что не может отпустить прошлое, поскольку все еще испытывает чувства.

"Я плохо отношусь к обману", - сказал Тарас.

В конце концов он принял решение попрощаться с участницей и провел ее к машине. Так, Зотова покинула шоу "Холостяк".

Что известно о Диане Зотовой

Модель родом из Николаева. В 2021 году участвовала в конкурсе "Мисс Украина", а сейчас снимается в рекламных кампаниях и путешествует по миру.

Девушка была одной из тех, кому пророчили победу в шоу, ведь они с Тарасом были знакомы еще до проекта. Но, похоже, финал все еще может удивить.

