Главная » Развлечения » Спорт

Сенсация в сборной: кто не попал в заявку Украины на решающий матч против Исландии?

Пятница 10 октября 2025 11:57
UA EN RU
Сенсация в сборной: кто не попал в заявку Украины на решающий матч против Исландии? сборная Украины по футболу (фото: uaf.ua)
Автор: Екатерина Урсатий

Сборная Украины по футболу определилась с составом на важный поединок квалификации чемпионата мира-2026 против команды Исландии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на канал Украинской Ассоциации футбола в соцсети Telegram.

Кадровые изменения: кто не поможет "сине-желтым"

По сравнению со списком футболистов, вызванных на октябрьские сборы, тренерский штаб внес одну вынужденную коррективу в финальный реестр на матч с Исландией. Из-за травмы в заявку не попал полузащитник Егор Ярмолюк.

Также, Сборная Украины не сможет рассчитывать на нескольких ключевых игроков. Из-за травм матч пропустят Виктор Цыганков, Александр Зинченко, Александр Зубков, а также Александр Тымчик. Кроме того, в поединке не сыграет Егор Ярмолюк.

Напомним, что в сентябре сборная Украины потерпела поражение от Франции (0:2) и сыграла вничью с Азербайджаном (1:1).

Полная заявка сборной Украины на игру с Исландией

В финальный список вошли представители как ведущих украинских клубов, так и легионеры из европейских и американских чемпионатов.

Вратари: Анатолий Трубин ("Бенфика", Португалия), Дмитрий Ризнык ("Шахтер"), Георгий Бущан ("Полесье").

Защитники: Илья Забарный (ПСЖ, Франция), Николай Матвиенко, Валерий Бондарь, Ефим Конопля (все - "Шахтер"), Александр Сваток ("Остин", США), Богдан Михайличенко ("Полесье"), Виталий Миколенко ("Эвертон", Англия).

Полузащитники: Иван Калюжный ("Металлист 1925"), Владимир Бражко, Николай Шапаренко, Назар Волошин (все - "Динамо"), Руслан Малиновский ("Дженоа", Италия), Артем Бондаренко, Олег Очеретько (оба - "Шахтер"), Георгий Судаков ("Бенфика", Португалия), Алексей Гуцуляк, Александр Назаренко, Владислав Великан (все - "Полесье").

Нападающие: Владислав Ванат ("Жирона", Испания), Артем Довбик ("Рома", Италия).

Расписание матчей

Поединок отбора на мировое первенство между сборными Украины и Исландии состоится уже в эту пятницу, 10 октября, на поле соперника.

После выездного матча "сине-желтых" ждет номинально домашняя встреча против команды Азербайджана, которая пройдет в Кракове.

Накануне старта октябрьского этапа отбора, "сине-желтые" занимают лишь третью позицию в группе, имея в активе одно очко после двух матчей, и отстают от исландцев на два пункта.

Ранее мы приводили слова главного тренера "сине-желтых" Реброва перед матчем с Исландией.

Также читайте, кто фаворит матча Украина - Исландия в отборе на ЧМ-2026.

Кроме того, узнайте, историю противостояния сборных Украины и Исландии.

Чемпионат мира Сборная Украины Футбол
