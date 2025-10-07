Очередная потеря для сборной: Тымчик не поможет Украине в отборе ЧМ-2025

Фланговый защитник "Динамо" Александр Тымчик не сможет принять участие в поединках против Исландии и Азербайджана в рамках отбора на ЧМ-2026.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинскую ассоциацию футбола .

Травма лишила сборную игрока

Александр Тымчик получил повреждение во время выступлений за "Динамо". Из-за травмы защитник покинул лагерь национальной команды и вернулся в клуб для продолжения лечения.

В этом сезоне он провел за "Динамо" восемь матчей, результативными действиями не отличался.

Обновленный состав сборной Украины

Тренерский штаб Сергея Реброва определился с заявкой на октябрьские матчи. В сборную вошли 25 футболистов, в частности Руслан Малиновский, Георгий Бущан и Владимир Бражко.

Состав команды:

Вратари: Анатолий Трубин ("Бенфика", Португалия), Дмитрий Ризнык ("Шахтер"), Георгий Бущан ("Полесье")

Защитники: Илья Забарный (ПСЖ, Франция), Николай Матвиенко, Валерий Бондарь, Ефим Конопля (все - "Шахтер"), Александр Сваток ("Остин", США), Богдан Михайличенко ("Полесье"), Виталий Миколенко ("Эвертон", Англия)

Полузащитники: Иван Калюжный ("Металлист 1925"), Егор Ярмолюк ("Брентфорд", Англия), Владимир Бражко, Николай Шапаренко, Назар Волошин (все - "Динамо"), Руслан Малиновский ("Дженоа", Италия), Артем Бондаренко, Олег Очеретько (оба - "Шахтер"), Георгий Судаков ("Бенфика", Португалия), Алексей Гуцуляк, Александр Назаренко, Владислав Великан (все - "Полесье")

Нападающие: Владислав Ванат ("Жирона", Испания), Артем Довбик ("Рома", Италия)

Расписание октябрьских матчей сборной Украины

Сборная проведет матч против Исландии 10 октября в 21:45. Вторая игра состоится 13 октября в 21:45 против Азербайджана в Кракове.

Следующие поединки запланированы на 13 ноября против Франции и 16 ноября против Исландии в Варшаве.