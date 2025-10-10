Исландия - Украина: ключевой матч отбора ЧМ-2026, который для нас может все изменить

Сегодня, 10 октября, сборная Украины проведет важнейший матч квалификации чемпионата мира-2026 против Исландии. Поединок в Рейкьявике может стать решающим в борьбе команды Сергея Реброва за выход в плей-офф отбора.

Где и когда смотреть матч сборной Украины - подскажет РБК-Украина .

Ключевой матч за второе место

Подопечные Сергея Реброва продолжают борьбу за выход на мировое первенство, которое пройдет в Канаде, США и Мексике. После двух стартовых туров Украина имеет лишь одно очко - ничья 1:1 с Азербайджаном и поражение 0:2 от Франции.

Зато Исландия получила три очка, разгромив азербайджанцев 5:0, но уступила французам 1:2.

Кадровые потери

Сборная Украины не сможет рассчитывать на нескольких ключевых игроков. Из-за травм матч пропустят Виктор Цыганков, Александр Зинченко, Александр Зубков, а также Александр Тымчик. Кроме того, в поединке не сыграет Егор Ярмолюк.

В составе Исландии серьезных потерь нет.

Комментарии тренеров сборных

Главный тренер Исландии Арнар Гуннлаугссон отметил силу игры соперника.

"У сборной Украины много талантливых игроков, которые выступают на самом высоком уровне. Мы уважаем эту команду и попробуем воспользоваться ее текущей формой", - добавил Гуннлаугссон.

Наставник украинцев Сергей Ребров отметил важность настроя команды.

"Нужно показать более агрессивную игру, чем в матче с Азербайджаном. Ребята хотят реабилитироваться, и я верю, что завтра мы увидим совсем другую сборную Украины", - подчеркнул тренер.

Ориентировочные составы команд

Исландия: Олаффсон, Паллсон, Игнассон, Гретарссон, Эллертссон, Тордарссон, Йоханессон, Гудмундссон, Харальдссон, Торстйссон, Гудйонссон.

Украина: Трубин, Конопля, Забарный, Матвиенко, Миколенко, Калюжный, Судаков, Шапаренко, Волошин, Ванат, Гуцуляк.

Где и когда смотреть матч

Матч Исландия - Украина состоится в четверг, 10 октября, в столице Исландии Рейкьявике на стадионе "Лейгардальсведлюр". Начало игры в 21:45 по киевскому времени. Судить игру будет бригада арбитров из Германии во главе со Свеном Яблонски.

Прямую трансляцию покажет платформа Megogo, а также телеканал Megogo Спорт в сети T2 и в пакетах крупнейших кабельных операторов Украины.