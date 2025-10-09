"Будет совсем другая сборная". Ребров рассказал об очередной потере Украины и настрое перед Исландией

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров и защитник Виталий Миколенко пообщались с медиа накануне матча квалификации чемпионата мира-2026 против Исландии. Наставник команды рассказал о настрое игроков, кадровой ситуации и будущей тактике "сине-желтых", а левый защитник поделился своими ожиданиями от поединка.

Желание реабилитироваться

Ребров отметил, что после ничьей с Азербайджаном команда имеет дополнительную мотивацию доказать свой уровень в матче с Исландией.

"Исландия играет в силовой футбол, они хорошо защищаются, но с новым тренером больше контролируют мяч. Мы должны быть к этому готовы. С нашей стороны очень важно показать более агрессивную игру, чем против Азербайджана, продемонстрировать, что мы хотим выиграть.

Я уверен в ребятах. Мы разговаривали, и я вижу, что они хотят реабилитироваться. Надеюсь, завтра все увидят совсем другую сборную Украины", - сказал наставник.

Кадровые проблемы и готовность команды

Ребров подтвердил, что у сборной есть определенные кадровые потери. Из последних - не сыграет полузащитник Егор Ярмолюк.

"К сожалению, Егор завтра не может играть, но он восстанавливается. Мы общались с врачами - послезавтра он уже будет работать с основной группой. Надеемся, что он будет готов к следующему матчу. Но мы вызвали достаточно футболистов, которые могут заменить травмированных. Те, кто сейчас в нашем распоряжении, должны решить задачу завтра", - подчеркнул тренер.

Тренера спросили и о кадровой конкуренции на правом фланге обороны.

"У нас есть выбор, и я этим доволен. На эту игру мы вызвали Караваева. В прошлый раз были - Михайличенко и Дубинчак. Это прерогатива тренера - кого вызывать. Главное, чтобы игроки показывали уровень в своих клубах", - отметил Ребров.

Виталий Миколенко (фото: УАФ)

Миколенко: "Мы привыкли к давлению"

Защитник английского "Эвертона" Виталий Миколенко отметил, что команда готова к психологической нагрузке и понимает важность предстоящего матча.

"Когда ты играешь за сборную своей страны, всегда есть давление - независимо от того, официальная это игра или товарищеская. Мы уже привыкли к этому", - сказал он.

Футболист также поделился мнением о будущем сопернике.

"Мы анализировали их последние матчи. Они очень хорошо играют на стандартных положениях - и в атаке, и в обороне. Стали больше контролировать мяч, чем в предыдущем поединке с нами во Вроцлаве. Но мы готовы к любому сценарию", - подытожил защитник.

Детали матча

Поединок 3-го тура квалификации ЧМ-2026 в европейской группе D пройдет в пятницу, 10 октября, на стадионе "Лаугардалсвеллур" в Рейкьявике. Начало - в 21:45 по киевскому времени. Игру рассудит 35-летний арбитр Свен Яблонски из Германии.

Исландия, которая в предыдущих матчах разгромила Азербаджан (5:0) и уступила Франции (1:2), с 3-мя очками занимает 2-ю строчку в таблице.

Украина - после поражения от Франции (0:2) и ничьей с Азербайджаном (1:1) имеет 1 зачетный пункт. Она пока 3-я, опережая азербайджанцев по разнице мячей.