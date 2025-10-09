ua en ru
Чт, 09 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Триумфы Реброва и провалы Шевченко: как Украина играла против Исландии (видео)

Четверг 09 октября 2025 15:45
UA EN RU
Триумфы Реброва и провалы Шевченко: как Украина играла против Исландии (видео) Фото: В матче с Исландией в 2024 году "сине-желтые" одержали историческую победу (УАФ)
Автор: Андрей Костенко

Матч 10 октября в Рейкьявике станет шестым в истории противостояний сборных Украины и Исландии.

О том, как команды соперничали ранее - рассказывает РБК Украина.

Статистика в пользу Украины

Начиная с первой встречи в марте 1999 года, сборные Украины и Исландии провели между собой пять матчей.

Сейчас статистика в пользу нашей команды: 2 победы, 2 ничьи и 1 поражение. Разница мячей - 5:5. Но каждый из этих матчей был настоящим испытанием для "сине-желтых".

Первые встречи: квалификация Евро-2000

Украина - Исландия - 1:1 (31 марта 1999 года, Киев)

Голы: Ващук, 59 - Л. Сигурдссон, 66

Исландия - Украина - 0:1 (8 сентября 1999 года, Рейкьявик)

Гол: Ребров, 43 (пенальти)

Дебютные дуэли состоялись в квалификации к Евро-2000. Команды соперничали в 4-й отборочной группе вместе со сборными Франции, России, Армении и Андорры.

В Киеве подопечные Йожефа Сабо не удержали преимущество. После гола Владислава Ващука, ответный мяч забил Ларус Сигурдссон. А на выезде Сергей Ребров, ныне возглавляющий нашу сборную, реализовал пенальти и принес команде три очка.

Исландцы тогда финишировали в группе четвертыми - после Франции, Украины и России. "Сине-желтые" заняли второе место и вышли в плей-офф, где уступили Словении.

Во главе с Шевченко: квалификация ЧМ-2018

Украина - Исландия - 1:1 (5 сентября 2016 года, Киев)

Голы: Ярмоленко, 41 - Финбогассон, 6

Исландия - Украина - 2:0 (5 сентября 2017 года, Рейкьявик)

Голы: Г. Сигурдссон, 47, 66

Спустя почти 20 лет сборные снова сошлись в квалификации - на этот раз чемпионата мира-2018. Матч в Киеве открывал отборочный турнир и стал дебютным для Андрея Шевченко во главе национальной команды.

Украина быстро пропустила, но отыгралась еще до перерыва благодаря голу Андрея Ярмоленко. Победу мог принести Евгений Коноплянка, но он на 83-й минуте не реализовал пенальти. На выезде наши проиграли без шансов: дубль в ворота Андрея Пятова оформил Гилфи Сигурдссон.

В итоге Исландия выиграла тогда отборочную группу и вместе с Хорватией вышла на мундиаль. Украина, как и другие участники - Турция, Финляндия и Косово оказались за пределами финала.

Триумф Реброва-тренера: плей-офф Евро-2024

Украина - Исландия - 2:1 (26 марта 2024 года, Вроцлав)

Голы: Цыганков, 54, Мудрик, 84 - Гудмундссон, 30.

В плей-офф квалификации Евро-2024 соперники в очной дуэли разыгрывали путевку в финал. Матч был номинально домашним для Украины и проходил в Польше.

На перерыв соперники ушли при минимальном преимуществе исландцев, однако уже в начале второго тайма Виктор Цыганков сравнял счет. А в конце поединка Михаил Мудрик принес Украине историческую победу. "Сине-желтые" под руководством Сергея Реброва пробились в финал европейского первенства.

Ранее мы рассказали, как Салах установил исторический рекорд и вывел Египет на ЧМ-2026.

Также читайте об очередной потере сборной Украины перед октябрьскими матчами ЧМ-2026.

Читайте РБК-Украина в Google News
Футбол Чемпионат мира Сергей Ребров Андрей Шевченко
Новости
Рада разрешила бронирование мужчин в розыске и без военного билета: какие условия
Рада разрешила бронирование мужчин в розыске и без военного билета: какие условия
Аналитика
Игорь Терехов: Эта зима станет самой тяжелой для Харькова с начала войны
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Игорь Терехов: Эта зима станет самой тяжелой для Харькова с начала войны