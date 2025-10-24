Мурик из Green Grey сделал важное объявление после смерти Дизеля (видео)
20 октября умер Андрей Яценко, более известный под сценическим именем Дизель, который был гитаристом и соучредителем легендарной группы Green Grey. Вчера с музыкантом простились в Киеве, а сегодня его коллега по группе Мурик (настоящее имя - Дмитрий Муравицкий) вышел на связь с поклонниками.
Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на его Instagram.
Мурик прокомментировал смерть Дизеля
"Уважаемые друзья. Уже четвертое утро подряд, просыпаясь, я не могу принять эту реальность. Но нет с нами больше Андрюхи. Андрея "Дизеля" Яценко. Вчера мы проводили его в последний путь", - отметил Мурик.
Далее он продолжил и сообщил, что совсем скоро в Киеве состоится концерт его памяти. Он пройдет 30 октября в Caribbean Club.
"Но жизнь должна продолжаться. И дело должно продолжаться. Поэтому, во-первых, я официально заявляю, что запланированный на 30 октября концерт состоится. Это будет концерт - вечер памяти" Андрея", - сказал друг и коллега Дизеля.
Также он рассказал, что будет с туром по городам Украины, который должен был начаться 24 октября, но потом был отменен из-за внезапной смерти Дизеля.
"А по отмененному туру, я считаю, что это ошибка в формулировке. Он не отменен, просто перенесен", - подытожил Мурик.
Что известно о смерти Дизеля
Андрею Яценко было 55 лет - он внезапно умер в понедельник, 20 октября. Как выяснилось позже, причиной смерти стала сердечная недостаточность, вызванная ишемической болезнью сердца.
Близкие и друзья музыканта отметили, что последние дни перед смертью артист жаловался на сердце. А ведущий Анатолий Анатолич рассекретил, что Дизель умер во сне.
Также известно, что Яценко собираются кремировать, а затем похоронить прах на Байковом кладбище в Киеве.
Андрей Яценко (фото: instagram.com/diezelgreengrey)
Вас также может заинтересовать
- Умер бас-гитарист легендарной группы Limp Bizkit
- Украинские журналисты погибли от российского дрона
- Умер Эйс Фрейли - гитарист и сооснователь легендарной группы Kiss.