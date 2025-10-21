Умер Дизель из Green Grey: названа официальная причина смерти артиста и дата и место прощания

Группа Green Grey сообщила детали прощания с Андреем Яценко, более известным под сценическим именем "Дизель", который умер 20 октября .

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на официальное объявление коллектива в Facebook.

Когда и где состоится прощание с Дизелем

Церемония прощания с артистом состоится 23 октября в Киеве - в "Доме кино" Национального союза кинематографистов Украины по адресу улица Саксаганского, 6.

Проститься с музыкантом можно будет с 9:00 до 11:30, после чего состоятся похороны.

В заявлении группы также подтвердили официальную причину смерти. Как выяснилось, Андрей Яценко умер от сердечной недостаточности, вызванной ишемической болезнью сердца.

"Основатель Green Grey и неутомимый артист остался в сердцах целого поколения, которое выросло на его энергии, подарив творческую жизнь многим молодым звездам", - говорится в заявлении Green Grey.

Андрей Яценко (фото: instagram.com/diezelgreengrey)

Напомним, о смерти Дизеля стало известно днем 20 октября. Именно тогда группа опубликовала в соцсетях черно-белое фото музыканта с траурной лентой, подтвердив потерю.

Близкие и друзья артиста предполагали, что причиной его смерти стали проблемы с сердцем.

Уже позже выяснилось, что музыканта не стало во время их с коллективом тура.

Андрей был основателем группы Green Grey, которую создал в 1993 году.

Коллектив отметил 30-летний юбилей в 2023 году и считается одной из самых известных и опытных рок-групп Украины, по праву имеет статус легендарной.