Жена Дизеля впервые прокомментировала его внезапную смерть: "Не могу принять"

Понедельник 03 ноября 2025 17:59
Андрей Яценко (фото: instagram.com/diezelgreengrey)
Автор: Иванна Пашкевич

Впервые после смерти своего мужа - основателя культовой группы Green Grey Андрея Яценко, более известного под сценическим именем Дизель, его вдова Евгения поделилась личными переживаниями.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на комментарий рэперши в программе "ЖВЛ представляє".

Так, женщина призналась, что до сих пор не может принять потерю близкого человека.

По словам Евгении, смерть музыканта стала для нее полной неожиданностью, ведь он никогда не жаловался на здоровье.

"Сейчас не могу понять и принять то, что его нет с нами. Он не болел, не жаловался на состояние здоровья. Это был очень искренний человек, который до последнего боролся за права музыкантов", - говорит она.

Жена Дизеля впервые прокомментировала его внезапную смерть: &quot;Не могу принять&quot;Вдова Андрея Яценко (скриншот)

30 октября в Киеве состоялся концерт памяти Андрея Яценко, на который собрались друзья, коллеги и поклонники артиста.

Во время мероприятия вдова музыканта обратилась ко всем присутствующим и поблагодарила за поддержку в этот тяжелый для нее период.

"Он 30 лет горел музыкой, группой. Я очень благодарна всем, кто пришел поддержать меня и память об Андрее. Это огромная потеря для музыкального мира, для украинских музыкантов, потому что Андрей развивал культуру, давал музыкантам выражаться", - говорит вдова артиста.

Напомним, Дизель умер 20 октября. Причиной смерти стала сердечная недостаточность, вызванная ишемической болезнью сердца.

