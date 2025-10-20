ua en ru
Умер Андрей Яценко - Diezel из группы Green Grey

Понедельник 20 октября 2025 16:07
Умер Андрей Яценко - Diezel из группы Green Grey Андрей Яценко (фото: facebook.com/diezel.greengrey)
Автор: Полина Иваненко

На 56-м году жизни скончался музыкант Андрей Яценко из группы Green Grey. Гитарист был известен под сценическим именем Diezel.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его страницу на Facebook.

Что известно о смерти Яценко

Так, на странице артиста появилось фото со свечой. В комментариях фаны сразу начали спрашивать, что произошло. И в ответах пользователи пишут о смерти Яценко.

Впоследствии изменилось и главное фото. На фотографию с Андреем добавили траурную ленту.

Андрей Яценко умер (скриншоты)

Родные и представители музыканта, как и его друг и коллега Мурик (Дмитрий Муравицкий) из Green Grey новость о смерти Дизеля пока не комментируют.

Что известно об Андрее Яценко

Андрей Яценко - украинский рок-музыкант, гитарист, композитор и лидер группы Green Grey. Один из основателей коллектива, который в 1990-х стал культовым для украинской альтернативной сцены.

Яценко известен как автор многочисленных песен группы и один из тех, кто формировал новое звучание украинского рока - сочетание фанка, хип-хопа и индастриала. Принял активное участие в создании европейского мировосприятия в украинской музыке.

Культовые песни "Под дождем" и "Эмигрант", которые уже получили украинский перевод, сделали группу Green Grey очень популярной.

Музыкант работал под псевдонимом Дизель (Diezel), играл на гитаре, выступал как композитор и продюсер. За годы творчества стал знаковой фигурой украинской сцены, повлияв на развитие молодых исполнителей и формирование целого поколения музыкантов.

Дизель із Green Grey згадав про мовний скандал: &quot;Мені не соромно&quot;Андрей Яценко (фото: facebook.com/diezel.greengrey)

В 2022 году Дизель из группы Green Grey выставил все имущество на аукцион ради ВСУ.

Дизель з Green Grey розповів про службу в ТрО: &quot;Мої бої ще попереду&quot;Дизель из Green Grey (фото: facebook.com/diezel.greengrey)

В начале полномасштабной войны он присоединился к ТрО.

"Первые полтора месяца я занимался волонтерством: организацией выезда жен и детей друзей за границу, поскольку у меня были связи в других странах с людьми, которые могли их принять и расселить. Организовывать сборы лично у меня не получалось, потому что мне не хватает менеджерских качеств, а применить себя как-то хотелось, поэтому я пошел в военкомат", - говорил гитарист.

У музыканта осталась жена - реп-испольнительца Евгения Фара.

