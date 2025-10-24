ua en ru
У Ким Кардашьян обнаружили опасную патологию: кого звезда считает виновным

Пятница 24 октября 2025 13:32
У Ким Кардашьян обнаружили опасную патологию: кого звезда считает виновным Ким Кардашьян (фото: Getty Images)
Автор: Иванна Пашкевич

Американская телезвезда и бизнесвумен Ким Кардашьян поделилась шокирующей новостью - у нее обнаружили аневризму головного мозга.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на тизер нового сезона реалити-шоу "Семейство Кардашьян".

В видео видно, как Ким проходит МРТ, а затем сообщает родным о своем диагнозе.

"Там была небольшая аневризма", - сказала Кардашьян.

Звезда объяснила, что врачи считают причиной ее состояния постоянное эмоциональное напряжение.

Знаменитость признала, что в последнее время переживает немало стресса - как из-за юридического обучения, так и из-за развода с бывшим мужем Канье Уэстом, отцом ее четырех детей.

У Ким Кардашьян обнаружили опасную патологию: кого звезда считает виновнымКим Кардашьян и Канье Уэст (фото: Getty Images)

"Я рада, что все закончилось. Мой бывший будет в моей жизни, что бы ни случилось. У нас четверо детей", - призналась она.

После этого Ким добавила, что часто задумывается над тем, почему ее жизнь снова испытывает.

Что говорят врачи

По данным клиники Майо, аневризма мозга - это выпячивание или расширение кровеносного сосуда в головном мозге.

Если она разрывается, это приводит к кровоизлиянию, известному как геморрагический инсульт.

В то же время специалисты отмечают, что большинство аневризм не опасны, если они небольшие и не разрываются.

"Я испытывала больший стресс"

Ким не впервые признается, что стресс серьезно влияет на ее здоровье. В новом сезоне шоу она рассказала, что у нее снова проявился псориаз.

"У меня не было псориаза с момента развода, и он только что начал возвращаться", - сказала бизнесвумен.

У Ким Кардашьян обнаружили опасную патологию: кого звезда считает виновнымКим Кардашьян и Канье Уэст (фото: Getty Images)

Она подчеркнула, что главным приоритетом для нее остаются дети - 12-летняя Норт, 9-летний Сейнт, 7-летняя Чикаго и 6-летний Псалм.

"Они узнают кое-что. Они вырастут, они увидят. Поэтому моя работа как мамы заключается в том, чтобы убедиться, что они защищены", - пояснила Ким.

Модель также откровенно рассказала о своих чувствах к бывшему мужу.

"Я всегда чувствовала себя очень плохо, всегда хотела помочь. Но это первый раз, когда я не чувствую этой ответственности", - отметила Кардашьян.

Внимание: Этот материал носит исключительно общеобразовательный характер и не является медицинской консультацией. Информация предназначена для ознакомления с возможными симптомами, причинами и методами выявления заболеваний, но не должна использоваться для самодиагностики или самолечения. РБК-Украина не несет ответственности за диагнозы, поставленные на основе материалов сайта. В случае проблем со здоровьем обязательно обратитесь к квалифицированному врачу.

