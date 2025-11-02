ua en ru
Вс, 02 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

У победителя "Шанса" и "Голосу країни" обнаружили рак 4 стадии: "Раз в год надо обследоваться"

Воскресенье 02 ноября 2025 13:52
UA EN RU
У победителя "Шанса" и "Голосу країни" обнаружили рак 4 стадии: "Раз в год надо обследоваться" Павел Табаков (фото: instagram.com/tabakov_official)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинский певец Павел Табаков, известный как победитель телешоу "Шанс" и "Голос країни", впервые откровенно признался, что пережил рак лимфатической системы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью исполнителя для проекта "Балючі темі".

У артиста диагностировали болезнь на грани между третьей и четвертой стадиями - буквально за два месяца до начала полномасштабного вторжения.

Павел признался, что новость о диагнозе стала для него шоком.

"Была болезнь, и она была на грани жизни и смерти. За два месяца до полномасштабной войны я пошел обследоваться, и мне сказали, что мне срочно нужно ложиться на лечение, потому что у меня между 3-й и 4-й стадией рака. Онкология лимфатической системы", - поделился певец.

После консультаций с врачами Табаков решил выехать за границу. Лечение он проходил в польском городе Гданьск, где ему назначили экспериментальную терапию.

У победителя &quot;Шанса&quot; и &quot;Голосу країни&quot; обнаружили рак 4 стадии: &quot;Раз в год надо обследоваться&quot;Павел Табаков (фото: instagram.com/tabakov_official)

"Я выбрал лечение за границей. Там было экспериментальное лечение. Это Польша, город Гданьск. Меня приняли. Мы поехали и 2,5 года провели в Гданьске", - вспомнил артист.

Победитель "Шанса" рассказал, что весь курс терапии длился более двух лет и проходил полностью бесплатно - благодаря статусу беженца.

"Я прошел полный курс лечения, и каждый день благодарю Бога, что я жив. Когда я переехал в статусе беженца, мне это было бесплатно. Это была только химиотерапия, ведь на лимфатической системе не делают никаких операций", - отметил он.

Сейчас артист чувствует себя хорошо, хотя и должен раз в год проходить контрольные обследования и анализы.

"Надеюсь, что да (полностью вылечился). Но я постоянно должен быть под контролем. Постоянно надо сдавать анализы, следить за уровнем всех показателей и проходить обследование раз в год", - добавил Павел.

Краткая биография Павла Табакова

Павел Табаков начал свой творческий путь в составе акапельной группы "Менестрели", где был солистом и аранжировщиком. Впоследствии присоединился к мужскому октету "Орфей".

Широкая известность пришла к артисту после участия в шоу "Шанс", где он исполнил арию Le temps des cathedrales из мюзикла Notre Dame de Paris и одержал победу.

Вместо предложенного контракта Табаков выбрал сольную карьеру - его дебютная песня называлась "Только ты моя".

У победителя &quot;Шанса&quot; и &quot;Голосу країни&quot; обнаружили рак 4 стадии: &quot;Раз в год надо обследоваться&quot;Павел Табаков (фото: instagram.com/tabakov_official)

Впоследствии певец стал финалистом "Украина имеет талант" и дважды пытался попасть на Евровидение, однако без успеха.

Зато настоящий триумф пришел после участия в "Голосе страны", где Павел стал победителем в команде Дианы Арбениной.

После шоу он подписал контракт с Universal Music, но впоследствии прекратил сотрудничество из-за связей лейбла с российским офисом.

Во время полномасштабной войны Табаков присоединился к волонтерскому движению - сначала помогал переселенцам во Львове, а затем присоединился к Международному гуманитарному штабу.

У победителя &quot;Шанса&quot; и &quot;Голосу країни&quot; обнаружили рак 4 стадии: &quot;Раз в год надо обследоваться&quot;Павел Табаков (фото: instagram.com/tabakov_official)

В конце концов певцу посоветовали вернуться к музыке и он снова начал писать песни.

Сейчас артист активно развивает собственную школу искусств, где обучают вокалу, хореографии, актерскому мастерству и игре на фортепиано.

Вас может заинтересовать:

Внимание: Этот материал носит исключительно общеобразовательный характер и не является медицинской консультацией. Информация предназначена для ознакомления с возможными симптомами, причинами и методами выявления заболеваний, но не должна использоваться для самодиагностики или самолечения. РБК-Украина не несет ответственности за диагнозы, поставленные на основе материалов сайта. В случае проблем со здоровьем обязательно обратитесь к квалифицированному врачу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Голос країни Звезды шоу-бизнеса Здоровье
Новости
В Турции готовы принять новый раунд переговоров между Киевом и Москвой: что известно
В Турции готовы принять новый раунд переговоров между Киевом и Москвой: что известно
Аналитика
Аспирантура уже перестала быть способом уклонения от мобилизации, – Николай Трофименко, МОН
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Аспирантура уже перестала быть способом уклонения от мобилизации, – Николай Трофименко, МОН