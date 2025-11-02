У победителя "Шанса" и "Голосу країни" обнаружили рак 4 стадии: "Раз в год надо обследоваться"

Украинский певец Павел Табаков, известный как победитель телешоу "Шанс" и "Голос країни", впервые откровенно признался, что пережил рак лимфатической системы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью исполнителя для проекта " Балючі темі ".

У артиста диагностировали болезнь на грани между третьей и четвертой стадиями - буквально за два месяца до начала полномасштабного вторжения.

Павел признался, что новость о диагнозе стала для него шоком.

"Была болезнь, и она была на грани жизни и смерти. За два месяца до полномасштабной войны я пошел обследоваться, и мне сказали, что мне срочно нужно ложиться на лечение, потому что у меня между 3-й и 4-й стадией рака. Онкология лимфатической системы", - поделился певец.

После консультаций с врачами Табаков решил выехать за границу. Лечение он проходил в польском городе Гданьск, где ему назначили экспериментальную терапию.

Павел Табаков (фото: instagram.com/tabakov_official)

"Я выбрал лечение за границей. Там было экспериментальное лечение. Это Польша, город Гданьск. Меня приняли. Мы поехали и 2,5 года провели в Гданьске", - вспомнил артист.

Победитель "Шанса" рассказал, что весь курс терапии длился более двух лет и проходил полностью бесплатно - благодаря статусу беженца.

"Я прошел полный курс лечения, и каждый день благодарю Бога, что я жив. Когда я переехал в статусе беженца, мне это было бесплатно. Это была только химиотерапия, ведь на лимфатической системе не делают никаких операций", - отметил он.

Сейчас артист чувствует себя хорошо, хотя и должен раз в год проходить контрольные обследования и анализы.

"Надеюсь, что да (полностью вылечился). Но я постоянно должен быть под контролем. Постоянно надо сдавать анализы, следить за уровнем всех показателей и проходить обследование раз в год", - добавил Павел.

Краткая биография Павла Табакова

Павел Табаков начал свой творческий путь в составе акапельной группы "Менестрели", где был солистом и аранжировщиком. Впоследствии присоединился к мужскому октету "Орфей".

Широкая известность пришла к артисту после участия в шоу "Шанс", где он исполнил арию Le temps des cathedrales из мюзикла Notre Dame de Paris и одержал победу.

Вместо предложенного контракта Табаков выбрал сольную карьеру - его дебютная песня называлась "Только ты моя".

Павел Табаков (фото: instagram.com/tabakov_official)

Впоследствии певец стал финалистом "Украина имеет талант" и дважды пытался попасть на Евровидение, однако без успеха.

Зато настоящий триумф пришел после участия в "Голосе страны", где Павел стал победителем в команде Дианы Арбениной.

После шоу он подписал контракт с Universal Music, но впоследствии прекратил сотрудничество из-за связей лейбла с российским офисом.

Во время полномасштабной войны Табаков присоединился к волонтерскому движению - сначала помогал переселенцам во Львове, а затем присоединился к Международному гуманитарному штабу.

Павел Табаков (фото: instagram.com/tabakov_official)

В конце концов певцу посоветовали вернуться к музыке и он снова начал писать песни.

Сейчас артист активно развивает собственную школу искусств, где обучают вокалу, хореографии, актерскому мастерству и игре на фортепиано.