Мурик из Green Grey нуждается в срочной операции: артист просит о помощи
Музыкант Дмитрий Муравицкий, более известный под сценическим именем Мурик из группы Green Grey, сообщил о серьезных проблемах со здоровьем и обратился за помощью к поклонникам.
Мурик обратился к фанам за помощью
"Всем привет! Я Мурик из Green Grey. Обидно констатировать, но у меня возникли проблемы с состоянием здоровья. Мне нужна срочная операция. Как говорится, где беда - там и проблемы. Поэтому я вынужденно открываю сбор на банку, чтобы сделать операцию", - написал музыкант.
Он не уточнил, о какой именно операции идет речь, но отметил, что вмешательство нужно провести как можно скорее.
Для сбора средств он открыл банку.
Напомним, в понедельник, 20 октября, умер другой участник группы Green Grey - Андрей Яценко, более известный как Дизель.
Как выяснилось позже, причиной смерти стала сердечная недостаточность, вызванная ишемической болезнью сердца.
Близкие и друзья отмечали, что перед смертью артист жаловался на боль в сердце. Ведущий Анатолий Анатолич сообщил, что Дизель умер во сне.
Андрея Яценко кремировали, а его прах похоронили на Байковом кладбище в Киеве.
Дмитрий Муравицкий эмоционально отреагировал на смерть друга.
"Уважаемые друзья. Уже четвертое утро подряд, просыпаясь, я не могу принять эту реальность. Но нет с нами больше Андрюхи. Андрея "Дизеля" Яценко. Вчера мы провели его в последний путь", - написал Мурик.
