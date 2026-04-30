Конец контракта на 100 миллионов: "Челси" может указать Мудрику на дверь из-за допинг-скандала

14 дней и никаких выплат

По информации источника, стандартные контракты игроков АПЛ содержат строгий пункт о "грубом нарушении дисциплины". Употребление запрещенных веществ, которое стало причиной четырехлетней дисквалификации Мудрика, напрямую подпадает под это определение.

Если руководство "синих" решит действовать радикально, процедура будет выглядеть следующим образом:

Клуб уведомляет футболиста о расторжении контракта за 14 дней.

Мудрику выплачивают заработную плату только за эти две недели.

После этого "Челси" освобождается от любых финансовых обязательств перед игроком, чье соглашение формально рассчитано до 2031 года.

Напомним, что Мудрик перебрался в "Челси" из донецкого "Шахтера" в январе 2023 года за 70 млн евро и еще 30 млн - в виде бонусов. За почти два года вингер провел в составе команды 73 матча, забил 10 голов и отдал 8 ассистов.

Шанс на спасение

Несмотря на наличие юридических рычагов, эксперты сомневаются, что лондонцы пойдут на такой шаг немедленно. Существует вероятность другого развития событий.

Клуб может предложить Михаилу новые, значительно более скромные условия контракта на период отбывания дисквалификации. Поскольку срок наказания (с учетом отстранения в 2024 году) заканчивается в конце 2028 года, у Мудрика останется еще несколько лет действующего контракта для возвращения на поле.

Сам футболист не собирается сдаваться без боя. Михаил уже подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне. Пока дата слушания не назначена. Именно вердикт международных арбитров станет решающим в вопросе, останется ли украинец частью лондонского проекта.

Допинговое дело Мудрика: что известно

В декабре 2024 года в допинг-пробе "А" Мудрика обнаружили запрещенное вещество - мельдоний, входящий в список препаратов, повышающих выносливость. По информации британских СМИ, положительный допинг-тест игрок сдал после выступлений за сборную Украины в ноябре, когда принял участие в матчах Лиги наций с Грузией (1:1) и Албанией (2:1).

Мудрик был временно отстранен от футбола - до проверки пробы "В". На некоторое время ситуация зависла. Но 18 июня 2025 года ФА выдвинула украинскому игроку официальные обвинения.

Лишь в апреле 2026 года стал известен окончательный вердикт английской Футбольной ассоциации. Мудрик получил четыре года дисквалификации, что является максимальным возможным сроком наказания. С учетом временного отстранения, которое началось в 2024 году, срок действия санкций должен завершиться в конце 2028 года.

Сам 25-летний футболист отвергает обвинения. Сейчас он сотрудничает с ведущей юридической компанией Morgan Sports Law, которую ранее привлекали к апелляции по аналогичному делу Поля Погба. Французскому хавбеку удалось сократить срок дисквалификации с четырех лет до 18-ти месяцев.