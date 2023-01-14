Клубы согласовали трансфер. Мудрик за 100 миллионов переходит в "Челси", - инсайдер
Фото: Михаил Мудрик (facebook.com/fcshakhtar)
Вингер "Шахтера" Михаил Мудрик сменит клубную прописку уже зимой. Украинский футболист перейдет в лондонский "Челси".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter итальянского инсайдера Фабрицио Романо.
В настоящее время между сторонами идет обмен документами. Сумма трансфера - 100 миллионов евро.
"Михаил Мудрик переходит в "Челси". Соглашение полностью закрыто", - отметил журналист.
По словам Романо, вингер прибудет в Лондон в ближайшее время, чтобы 15 января пройти медосмотр и подписать контракт до 2030 года.
Напомним, в текущем сезоне Мудрик провел за "Шахтер" 18 матчей во всех турнирах. Он забил 10 голов и отдал 8 результативных передач.
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