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Клубы согласовали трансфер. Мудрик за 100 миллионов переходит в "Челси", - инсайдер

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Суббота 14 января 2023 23:57
Клубы согласовали трансфер. Мудрик за 100 миллионов переходит в "Челси", - инсайдер Фото: Михаил Мудрик (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Олег Васкив

Вингер "Шахтера" Михаил Мудрик сменит клубную прописку уже зимой. Украинский футболист перейдет в лондонский "Челси".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter итальянского инсайдера Фабрицио Романо.

В настоящее время между сторонами идет обмен документами. Сумма трансфера - 100 миллионов евро.

"Михаил Мудрик переходит в "Челси". Соглашение полностью закрыто", - отметил журналист.

По словам Романо, вингер прибудет в Лондон в ближайшее время, чтобы 15 января пройти медосмотр и подписать контракт до 2030 года.

Напомним, в текущем сезоне Мудрик провел за "Шахтер" 18 матчей во всех турнирах. Он забил 10 голов и отдал 8 результативных передач.

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