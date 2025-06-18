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Четыре года дисквалификации: Мудрик получил официальное обвинение в Англии

Лондон, Среда 18 июня 2025 20:20
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Четыре года дисквалификации: Мудрик получил официальное обвинение в Англии Фото: Михаил Мудрик может пропустить четыре года (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

Вингер лондонского "Челси" и сборной Украины Михаил Мудрик официально обвинен Футбольной ассоциацией Англии (ФА) в нарушении антидопинговых правил. Футболисту грозит до четырех лет дисквалификации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.

Допинговое дело Мудрика

В декабре прошлого года стало известно, что в допинг-пробе "А" Мудрика обнаружили запрещенное вещество - мельдоний, входящий в список препаратов, повышающих выносливость.

Мудрик был временно отстранен от футбола - до проверки пробы "В". На некоторое время ситуация зависла и вот теперь ФА выдвинула официальные обвинения. Впрочем, дело все еще находится в процедуре рассмотрения, поэтому окончательный вердикт не вынесен.

"Можем подтвердить, что Михаил Мудрик был обвинен в нарушении антидопинговых правил, касающихся присутствия и/или использования запрещенного вещества в соответствии с положениями 3 и 4 регламента ФА. В связи с тем, что дело находится на рассмотрении, комментировать больше не можем", - заявил представитель организации.

Футболист сотрудничает с ведущей юридической компанией Morgan Sports Law, которую ранее привлекали к апелляции по аналогичному делу Поля Погба. Французскому хавбеку удалось сократить срок дисквалификации с четырех лет до 18 месяцев.

Что говорит сам футболист

В декабре прошлого года футболист публично прокомментировал ситуацию:

"Я был шокирован, когда узнал, что в моем тесте нашли запрещенное вещество. Я никогда намеренно не употреблял ничего запрещенного и не нарушал правил. Сейчас сотрудничаю с командой, чтобы выяснить, как это могло произойти. Я уверен в своей невиновности и надеюсь скоро вернуться на поле", - сказал футболист.

Что Мудрик делает сейчас

По информации британских СМИ, положительный допинг-тест Мудрик сдал после выступлений за сборную Украины в ноябре, когда принял участие в матчах Лиги наций с Грузией (1:1) и Албанией (2:1).

С начала временной дисквалификации в декабре 2024 года, 24-летний украинец не участвует в матча и тренировках "Челси". Последний раз он сыграл за клуб в ноябре прошлого года.

Также сообщается, что Мудрик с тех пор не присутствовал в лагере "Челси" во время подготовительных периодов. Его игровой номер 10 этим летом передали Коулу Палмеру.

Представители клуба и юридической компании пока воздерживаются от комментариев.

Недавно в скандал с допингом попала известная украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук, которую отстранили от соревнований.

Также в употреблении запрещенного вещества обвинили украинского толкателя ядра Романа Кокошко: он получил длительную дисквалификацию.

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