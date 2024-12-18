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Мудрик нанял опытных адвокатов: они спасли карьеру другой звезды

Лондон, Среда 18 декабря 2024 13:08
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Мудрик нанял опытных адвокатов: они спасли карьеру другой звезды Фото: Михаил Мудрик (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

Вингер сборной Украины и лондонского "Челси" Михаил Мудрик попытается сократить срок бана с помощью фирмы, которая имеет опыт в таких делах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.

Футболист нанял специалистов юридической фирмы Morgan Sports Law. Поддержку Мудрику в этом оказал и "Челси". Фирма известна тем, что помогла экс-полузащитнику сборной Франции и итальянского "Ювентуса" Полю Погба сократить срок дисквалификации с 4 лет до 18 месяцев.

В августе 2023 года 31-летний француз сдал положительную допинг-пробу на тестостерон. Проверка пробы "B" лишь подтвердила наличие избыточного количества вещества в организме. В феврале 2024-го Погба дисквалифицировали на четыре года.

Но после подключения к делу адвокатов Morgan Sports Law срок бана удалось значительно сократить. Юристы француза доказали, что он лишь принимал таблетки, которые ему прописал врач. После рассмотрения апелляции в Спортивном арбитражном суде (CAS) срок дисквалификации снизили до 18-ти месяцев. Хотя защита настаивала, чтобы бан длился не более одного года.

"Дело Мудрика": что известно

17 декабря появилась информация, что футболист сдал положительный тест на допинг. По сообщениям британских СМИ, в пробе украинца нашли мельдоний. Мудрику грозит дисквалификация на четыре года.

Мельдоний - это метаболическое вещество, которое позволяет организму экономно использовать кислород, быстро восстанавливать энергию и лучше переносить физические нагрузки. Препарат с 2016 года находится в списке запрещенных Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА).

"Челси" подтвердил положительный допинг-тест Мудрика. В клубе сообщили: украинец "категорически подтвердил, что никогда сознательно не употреблял запрещенных веществ". Сам 23-летний игрок добавил, что он "не нарушал никаких правил", и сейчас "тесно сотрудничает со своей командой, чтобы выяснить, как это могло произойти".

Британское издание The Athletic утверждает, что Мудрик сдал положительный результат на мельдоний в ноябре. Это произошло после одного из матчей сборной Украины.

Ранее рассказали, какие наказания может получить Мудрик из-за употребления допинга.

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