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Известен результат допинг-пробы "В" Мудрика - британские СМИ

Лондон, Четверг 19 июня 2025 18:56
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Известен результат допинг-пробы "В" Мудрика - британские СМИ Фото: Положительный тест на допинг Мудрик сдал после выступлений за сборную (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

В Англии проверили допинг-пробу "В" вингера сборной Украины и лондонского "Челси" Михаила Мудрика.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Athletic.

Что показала вторая проба

По данным британских журналистов, проба "В" также дала положительный результат. То есть, подтвердила факт наличия в организме украинца запрещенного вещества.

Вероятно, что именно с этим связано официальное обвинение от Футбольной ассоциации Англии (ФА), которое футболист получил вчера.

Информация СМИ пока неофициальная. Представители ФА и самого Мудрика воздерживаются от комментариев, ссылаясь на то, что расследование дела еще не завершено.

Допинг-дело Мудрика: что известно

В декабре прошлого года в допинг-пробе "А" Мудрика обнаружили запрещенное вещество - мельдоний, входящий в список препаратов, повышающих выносливость.

По информации британских СМИ, положительный допинг-тест игрок сдал после выступлений за сборную Украины в ноябре, когда принял участие в матчах Лиги наций с Грузией (1:1) и Албанией (2:1).

Мудрик был временно отстранен от футбола - до проверки пробы "В". На некоторое время ситуация зависла. Но 18 июня ФА выдвинула украинскому игроку официальные обвинения.

Какое наказание грозит нарушителю

Если информация о положительном результате пробы "В" подтвердится, Мудрик получит длительную дисквалификацию - до 4 лет.

Сам 24-летний футболист отвергает обвинения. Сейчас он сотрудничает с ведущей юридической компанией Morgan Sports Law, которую ранее привлекали к апелляции по аналогичному делу Поля Погба. Французскому хавбеку удалось сократить срок дисквалификации с четырех лет до 18-ти месяцев.

Недавно в скандал с допингом попала известная украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук, которую отстранили от соревнований.

Также в употреблении запрещенного вещества обвинили украинского толкателя ядра Романа Кокошко: он получил длительную дисквалификацию.

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