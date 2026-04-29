Мудрик отстранен от футбола на 4 года: новые факты в допинговом деле

Футбольная ассоциация Англии (FA) дисквалифицировала украинского полузащитника лондонского "Челси" Михаила Мудрика, которого обвиняют в нарушении антидопинговых правил, на четыре года. Сторона украинца подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на британского журналиста Бена Джейкобса .

Апелляция против FA

По информации источника, сторона Мудрика еще 26 февраля подала апелляцию против решения английской Футбольной ассоциации (FA), которая рассматривала дело на первом этапе.

Процесс перешел в юридическую плоскость CAS: стороны предоставляют письменные доказательства и объяснения. Точную дату судебного слушания, где футболист попытается доказать свою невиновность, определят позже.

Напомним, допинг-скандал разгорелся в декабре 2024 года. Запрещенное вещество мельдоний (занесен в список WADA с 2016 года) обнаружили в организме Михаила после матчей Лиги наций за сборную Украины против Грузии и Албании. В июне 2025 года открытие пробы "Б" лишь подтвердило предварительные результаты.

Что грозит Мудрику

Ситуация для вингера остается критической. Футбольная ассоциация Англии дисквалифицировала его на четыре года - это максимальное наказание за такое нарушение.

Если защита сможет доказать непреднамеренное попадание препарата в организм, срок может быть сокращен. Сам Мудрик категорически отрицает употребление допинга.

Полтора года вне игры

Украинец не выходил на поле в официальных поединках уже почти полтора года. Последний раз он появлялся в игре 28 ноября 2024 года в матче "Челси" в Лиге конференций против немецкого "Хайденхайма", где даже отметился забитым голом. С 17 декабря 2024 года Мудрик официально отстранен от соревнований.

До этой паузы вингер успел провести за "синих" 73 матча, оформив 10 голов и 11 ассистов.