Кінець контракту на 100 мільйонів: "Челсі" може вказати Мудрику на двері через допінг-скандал

14 днів і жодних виплат

За інформацією джерела, стандартні контракти гравців АПЛ містять суворий пункт про "грубе порушення дисципліни". Вживання заборонених речовин, яке стало причиною чотирирічної дискваліфікації Мудрика, напряму підпадає під це визначення.

Якщо керівництво "синіх" вирішить діяти радикально, процедура виглядатиме наступним чином:

Клуб повідомляє футболіста про розірвання контракту за 14 днів.

Мудрику виплачують заробітну плату лише за ці два тижні.

Після цього "Челсі" звільняється від будь-яких фінансових зобов'язань перед гравцем, чия угода формально розрахована до 2031 року.

Нагадаємо, що Мудрик перебрався до "Челсі" з донецького "Шахтаря" у січні 2023 року за 70 млн євро та ще 30 млн – у вигляді бонусів. За майже два роки вінгер провів у складі команди 73 матчі, забив 10 голів та віддав 8 асистів.

Шанс на порятунок

Попри наявність юридичних важелів, експерти сумніваються, що лондонці підуть на такий крок негайно. Існує ймовірність іншого розвитку подій.

Клуб може запропонувати Михайлу нові, значно скромніші умови контракту на період відбування дискваліфікації. Оскільки термін покарання (з урахуванням відсторонення у 2024 році) закінчується наприкінці 2028 року, у Мудрика залишиться ще кілька років діючого контракту для повернення на поле.

Сам футболіст не збирається здаватися без бою. Михайло вже подав апеляцію до Спортивного арбітражного суду (CAS) у Лозанні. Наразі дата слухання не призначена. Саме вердикт міжнародних арбітрів стане вирішальним у питанні, чи залишиться українець частиною лондонського проєкту.

Допінг-справа Мудрика: що відомо

У грудні 2024 року в допінг-пробі "А" Мудрика виявили заборонену речовину – мельдоній, що входить до списку препаратів, які підвищують витривалість. За інформацією британських ЗМІ, позитивний допінг-тест гравець здав після виступів за збірну України в листопаді, коли взяв участь у матчах Ліги націй з Грузією (1:1) та Албанією (2:1).

Мудрик був тимчасово відсторонений від футболу – до перевірки проби "В". На певний час ситуація зависла. Але 18 червня 2025 року ФА висунула українському гравцю офіційні звинувачення.

Лише у квітні 2026 року став відомий остаточний вердикт англійської Футбольної асоціації. Мудрик отримав чотири роки дискваліфікації, що є максимальним можливим терміном покарання. З урахуванням тимчасового відсторонення, яке розпочалося у 2024 році, термін дії санкцій має завершитися наприкінці 2028 року.

Сам 25-річний футболіст відкидає звинувачення. Зараз він співпрацює з провідною юридичною компанією Morgan Sports Law, яку раніше залучали до апеляції у аналогічній справі Поля Погба. Французькому хавбеку вдалось скоротити термін дискваліфікації з чотирьох років до 18-ти місяців.