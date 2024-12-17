Мудрик провалил допинг-тест: грозит длительная дисквалификация

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tribuna.com .

В пробе "А" футболиста обнаружили запрещенное вещество. Допинг-пробу, которая дала положительный результат, взяли у Мудрика в конце октября. Ожидается, что в ближайшие дни будет также открыта проба "B".

23-летнему украинцу грозит дисквалификация, он может оказаться вне футбола на срок от двух до четырех лет. Из последних примеров - француз Поль Погба, которого сначала дисквалифицировали на четыре года, но потом сократили срок до 18 месяцев.

Последний раз в заявку "Челси" Мудрик попал 1 декабря - на матч АПЛ против "Астон Виллы". После этого он пропустил четыре игры лондонской команды. В клубе отсутствие украинца объясняли болезнью.

Мудрик пока не прокомментировал ситуацию, но в его социальных сетях заметили определенную активность. В частности игрок оперативно отключил возможность комментирования в Instagram.

В сезоне-2024/25 полузащитник принял участие в 15 матчах клуба во всех турнирах. На его счету три гола и четыре результативные передачи.